Android, Windows 10'a mı Geliyor?
Qualcomm'un etkinliğinde keskin gözlü bir izleyicinin ekranda fark ettiği bir detay, herkesi heyecanlandırdı. Ancak heyecan, fazla sürmedi...
Android uygulamalarını Windows 10'lu bilgisayarınızda kolayca çalıştırmak ister miydiniz? Bunu yapmanın çeşitli yolları olsa da, günümüzde resmi bir yol sunulmuyor. Peki yakında herhangi bir değişiklik olacak mı?
Asus, Qualcomm'un Snapdragon Summit etkinliğinde yeni Snapdragon işlemcili NovaGo'yu tanıttı ve bu sırada ürünü anlatan kısa bir video gösterdi. Dikkatli bir izleyici ise uygulama simgelerinin arasında Google Play Store'un bulunduğunu fark etti. Dahası ekranda "bilindik bir Windows deneyimi" sözcükleri de yer alıyordu.
Bunlar, küçük bir hatadan mı ibaretti, yoksa henüz tanıtılmayan bir işlevden ipucu mu veriyordu?
Microsoft ne dedi?
Microsoft'tan yönetici Erin Chapple, kendisine konuyla ilgili yöneltilen soruya "Windows, Android uygulamalarını desteklemiyor. Bugün buna odaklanmıyoruz," cevabını verdi. Bir başka Microsoft yetkilisi ise aynı soruyu geçiştirmekle yetindi ve "farklı ortaklarla her zaman çalışıyoruz," dedi.
Asus daha sonra yaptığı bir açıklamada her şeyin bir düzenleme hatasından kaynaklandığını söyledi ve videodaki ilgili kareyi kırptı.
Keşif başta bizi de heyecandırdı ancak sanırız tüm bunlar, Windows'ta Android uygulamalarını doğal olarak kullanmak için fazla heveslenmememiz gerektiği anlamına geliyor. En azından şimdilik.
Zeynel A. Öztürk
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