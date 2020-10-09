Android'e Yeni Yetenek: Artık Etraftaki Seslerle İlgili Uyarı Verecek

Google, Android'e yönelik yeni erişim kolaylığı işlevi "Sound Notifications"ı duyurdu. Live Transcribe uygulamasının bir parçası haline gelen işlev, etrafta önemli olabilecek sesleri duyma güçlüğü olanlara veya kulaklık kullananlara haber veriyor.
İşlevin kurulum işlemini yaptıktan sonra telefon, bebek ağlaması, köpek havlaması, su akması gibi sesler duyduğunda size çeşitli yollarla haber veriyor. Bu yollar arasında push uyarıları, titreşim ve feneri yanıp söndürmek bulunuyor. İşlevi Wear OS cihazlarıyla bağlayıp, akıllı saatinizin titremesini de sağlayabiliyorsunuz.
İşlev, geçtiğimiz günlerde Pixel Buds'a sunulan uyarı işlevine benziyor ancak Buds'u kullanmanızı gerektirmediği gibi, üç çeşit ses yerine on çeşit sesi algılayabiliyor.
İşlevin oluşturacağı gizlilik endişelerinin farkında olan Google, işlevin çevrimdışı çalıştığını söylüyor. Yani kaydedilen ses verileri, Google'a gönderilmiyor. Telefon son birkaç saatin kaydını saklıyor, böylece belirli saatlerde hangi seslerin çıktığını görebiliyorsunuz.
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