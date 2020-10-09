İddiaya Göre iPhone 12, Hatta iPhone 13 Bile Çentikten Vazgeçmeyecek

Son senelerdeki telefonlarda çentik olarak bilinen bölüm, Apple'ın en yeni telefonlarında yerini geniş bir alana yayılarak koruyor. Yeni bir sızıntı, Apple'ın ekranı bir miktar küçülten çentiği henüz kaldırmayacağını gösteriyor.
Twitter'daki güvenilir sızıntı hesaplarından UniverseIce'a göre Apple, iPhone 12'de çentiği hiç değiştirmeyecek ve aynı boyutlarıyla sunacak. Hatta firma, iPhone 13'te de çentiği kaldırmayacak ancak iddiaya göre bu modelde boyutu biraz küçülebilir. iPhone'un çentiğinin üzerinde sadece ön kamera değil, Face ID bileşeni de bulunuyor; bu yüzden kullanıcılar çentiğe karşı bir miktar hoşgörü gösteriyorlar. Ancak Android platformunu kullanan birçok üretici, buna farklı alternatifler geliştirdiler. Açılır kameralar, "damla" şekilli çentikler ve delikli ekranlar, Apple'ın ihtişamlı çentiğine kıyasla ekranda çok daha az yer kaplıyorlar.
13 Ekim'de tanıtılacak olan yeni iPhone serisinin tamamının birbirine benzer birer çentikle gelmesi bekleniyor. Apple, tanıtım sırasında çentiğin boyutunu muhtemelen açıklamayacağından, onu ölçmemiz için cihazın satışa sunulmasını beklememiz gerekebilir.
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