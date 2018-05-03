Android'de Windows Uygulaması Çalıştırma
Android'li cihazınızda Windows uygulamalarını çalıştırmanın bir yolu var! Peki bu nasıl olacak?
Android'li cihazınızda Windows yazılımlarını çalıştırmak istediğiniz oldu mu? Muhtemelen bunun için telefonunuzu kullanmak istemiyorsunuz, ancak yine de Windows yazılımlarını Android'li telefon veya tabletlerde çalıştırmanın bir yolu var.
Wine projesinin yayınladığı Android uygulaması, Linux'un sevilen yazlımını Android'e taşıyor. Peki Wine, Android'de yeterince iyi çalışıyor mu; vereceğiniz uğraşa değer mi?
Android'de Wine Yükleme
Wine'ı yüklemeden önce cihazınızı APK dosyalarını yüklemeye elverişli hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar > Güvenlik yolunu izleyin ve Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin.
Ücretsiz bir uygulama olan Wine'ı buradan APK dosyası olarak indirebilirsiniz.
Hangi Windows Uygulamalarını Çalıştırabilirsiniz?
Wine, ARM işlemcili cihazlarda bazı uygulamarı çalıştırsa da en iyi sonuçları x86 tabanlı Android'li cihazlarda alıyorsunuz. Muhtemelen ARM tabanlı bir Android'li cihazınız olduğu için, sadece Windows RT'ye uyarlanan uygulamaları çalıştırabilirsiniz. Hangi uygulamaları çalıştırabileceğinizi görmek için XDA-developers'taki bu listeye bakabilirsiniz.
Wine'a Program Yükleme
Wine'a herhangi bir program yüklemek için onu Android'li cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Dosyayı hatırlayacağınız bir klasöre kaydedin ve ardından Wine Command Prompt (Wine Komut İstemi) üzerinde bu konuma gidin. örneğin sd kartınıza indirdiğiniz bir exe dosyası için Download klasörüne şu komutla gidebilirsiniz:
cd sdcard/Download/[DosyaAdı.exe]
Dosyayı Wine'da çalıştırmak için EXE dosyasının adını yazmanız yeterli. Dosya uyumluysa çalışacak; aksi halde bir dizi hata mesajı göreceksiniz. Şu aşamada her şeyin kusursuz çalıştığını söylemek zor. Sorun yaşıyorsanız, yalnız olmadığınızı söyleyelim - uygulamalarla olduğu kadar Uyumluluğun zamanla iyileşmesini bekleyebliriz.
Zeynel A. Öztürk
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