Android'de Yeniden Doğan En İyi 5 Amiga Oyunu!
Android'li cihazlarda yeniden doğan 5 klasik Amiga oyununu sizin için sıraladık!
Bilgisayar tarihinde büyük bir izi bulunan Amiga, 1980'lerde ve 1990'ların önemli bir cihazıydı. Peki ya platform için kaç oyun yayınlandı?
Amiga'nın popüler olduğu 1985 ile 1995 arasında 1.755 oyun çıktı. Bu oyunlar, geçen zamanla birlikte yok olmadılar; Amiga hayranları oyunları canlı tutmayı başardı. Bugün Amiga uyumlu işletim sistemlerini, yeni donanımları ve emulator'leri kullanarak bu oyunları oynamanız mümkün. Bazı Amiga oyunları ise baştan oluşturuldu ve mobil cihazlar için tekrar yayınlandı!
Aşağıda Android için yayınlanan, Google Play Store'dan küçük bir ücret karşılığında indirebileceğiniz en iyi 5 Amiga oyununu sizin için sıraladık. Bu oyunların bazıları baştan oluşturulmuş iken, bazıları emulator üzerinde çalışıyor.
1. Alien Breed (6 TL)
Kuş bakışı bir oyun stiline sahip Alien Breed, kısmen Alien filmlerinden ilham alıyor. Android'de tekrar canlanan oyunun klasik 16-bit'lik bir modu ve yenilenerek grafikleri cilalanmış bir modu (enhanced mode) var.
Google Play'den indirin: Alien Breed (6 TL)
2. R-Type (6,10 TL)
Bir arcade oyunu olan R-Type, aslında Amiga'ya özel değil. Ancak R-Type'ı MOGA kontrolü desteğiyle Android'de de oynayabilirsiniz. Yatay olarak kayan shooter'da Arrowhead aracını yönetiyorsunuz ve göreviniz, Bydo İmparatorluğu'nu yıkmak. Her seviyenin sonundaki boss'u öldürmek için yeteneklerinizi konuşturmanız gerekecek.
Google Play'den indirin: R-Type (6,10 TL)
3. Another World (13 TL)
En müthiş Amiga oyunlarından biri olan Another World, HD grafiklerle yenilenerek tekrar yayınlandı. Ne mutlu ki 16-bit moduna dönüp, orijinal oyunun tadını çıkarabiliyorsunuz. Oyunda uzaylıların dünyasına düşen fizik araştırmacısı Lester Knight Chaykin'i kontrol ediyorsunuz. Kaçmayı başarabilecek misiniz?
Google Play'den indirin: Another World (13 TL)
4. Dizzy Prince of the Yolkfolk (5,5 TL)
Yumurta şekilli karakterleri seviyorsanız, Dizzy'yi belki de biliyorsunuz. Koşabilen, yuvarlanabilen ve takla atabilen Dizzy'ye kız arkadaşı Daisy'yi kurtarmasına yardımcı olmanız gerekiyor. Yatay kayan arcade adventure cinsi oyunda çeşitli zorlukları aşmanız gerekecek.
Google Play'den indirin: Dizzy Prince of the Yolkfolk (5,5 TL)
5. Worms 4 (15 TL)
Amiga için 1995'te ilk yayınlanan oyun olan Worms, şu an Worms 4'e kadar ulaştı. Önceki Android sürümleri arasında Worms 2: Armageddon ve Worms 3 var. Worms 4'te klasik Worms'ü oynayabiliyor, çevrimiçi aksiyona katılabiliyor, farklı oyun modlarına ve başarılara ulaşabiliyorsunuz.
Google Play'den indirin: Worms 4 (15 TL)
Zeynel A. Öztürk
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