Android'lere de 'Deep Portrait' ve Face ID Geliyor
Android'den beklenen hamle: Yeni Android sürümlerinde iPhone X'in Face ID'sine rakip geliyor...
iPhone X piyasaya sürüleli yaklaşık bir ay olmasına rağmen, 2018'de gelecek olan Android telefonlar iPhone X'e has yenilikçi özellikleri "takit etmeyi" planlıyor. Qualcomm Snapdragon 845 çipseti tarafından desteklenen "deep portrait" özelliği ile birlikte, Face ID ve Face Unlock özelliklerinin benzerleri, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan çoğu Android telefonda bulunacak gibi görünüyor.
Şu an piyasada bulunan bazı Android'lerin çift kameraları olmasına rağmen iPhone X kadar iyi alan derinliği ve yüz tanıma teknolojisine sahip olmamasının sebebi, donanımın bu teknolojiyi desteklememesi. Qualcomm'un çip-üzerinde-sistem tekniği sayesinde gelecek Android'ler de iPhone X'den geri kalmayacaklar.
Çoğu Android amiral gemisinin Snapdragon 835'e sahip olması, kamera özellikleri açısından onları iPhone X'in gerisinde bırakıyor ama yeni nesil cihazlar, 10nm çipiyle sadece iPhone X'i geçmekle kalmayabilir ve yeni bir çığır açabilir.
Diğer yandan Huawei Honor View 10 ise şimdiden Animoji'ye benzer bir özellik geliştirmeye çalıştı bile, ancak mimariyi çip üzerine yerleştirmek, performansı geliştirmek ve yeni nesil ön kamera özelliklerini benimsemek hayati önem taşıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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