AOC, 3 Yeni Profesyonel Monitörünü Duyurdu!

AOC'nin P2 serisi, üretkenliklerini artırmak isteyen profesyonel iş kullanıcılarının iş akışları için markanın yaptığı teklifi temsil ediyor. İster uzaktan çalışmak için ister ofiste kullanılmak için olsun, bu ekranların özellikleri tüm zorunlu gereklilikleri ve çok daha fazlasını kapsıyor. 22", 24", 27", 28", 32" ve 34" ekran ölçülerinde sunulan P2 serisi monitörlerin çoğu, renk doğruluğu veren ve geniş görüntüleme açılarını destekleyen IPS panelleri ile donatıldı. Bu ekranlarda ayrıca ergonomik ayaklar ve esnek bağlantı seçenekleri bulunuyor, hatta bazı modeller USB-C girişini kabul ediyor.
31.5 inçlik U32P2, 3840x2160 gerçek çözünürlüğe sahip, güçlü, yüksek kontrastlı (3000:1) ve aynı zamanda geniş görüntüleme açıları sunan (178°) bir VA paneli ile donatıldı. Geniş renk gamına sahip paneli de dijital düzenleme görevleri için çok uygun (%119 sRGB, %88 AdobeRGB kapsamı). 4 ms GtG tepki süresi ile, piksel tepki süresi hızlı, Adaptive-Sync desteği de herhangi bir yırtılmayı ortadan kaldırıyor. Güçlü özelliklerine bağlı olarak, U32P2 modeli ayrıca bir taraftan da ara sıra, zevk için yapılacak gaming için de uygun.
U32P2'nin, ekran kapalıyken iç çerçeveleri gizleyen, 3 taraftan çerçevesiz bir tasarıma sahip, şık bir görünümü var. Ayrıca AOC'nin VESA-P2 aparatını da desteklediği için, kullanıcılar, Intel NUC gibi mini bir kişisel bilgisayarı kolayca monitörün ayağına doğrudan takarak, hepsi bir arada bir sistem gibi bağımsız bir yapı yaratabilirler. U32P2, 3 vatlık iki hoparlöre, VESA 100 montajı kapasitesine, ayrıca iki HDMI 2.0 portuna ve bir DisplayPort 1.2 bağlantısına sahip.
31.5 inçlik Q32P2, geniş görüntüleme açıları sunan (178°), canlı, renkleri doğru (%102 sRGB, %75 AdobeRGB kapsamı) IPS paneline sahip. 10 bitlik renk derinliği, 1.07 milyar rengi görüntüleyebildiği anlamına geliyor. Panelin gerçek çözünürlüğü 2560 x 1440, 75 Hz yenileme hızı ve 4 ms GtG tepki süresinde çalışıyor. Artırılan yenileme hızı daha akıcı bir aksiyonu ve keskinliği beraberinde getiriyor, bu özellikle görüntüler hareket halindeyken, sosyal medya paylaşımlarını ya da bir belgeyi kaydırırken ya da pencereleri hareket ettirirken fark edilebilir. Değişen kare hızlarında 3D içeriği görüntülerken ekran ayrıca yenileme hızını GPU'nun kare sayısı ile eşleştirebilir, böylece tutukluk ve kırılma gibi bozulmaları ortadan kaldırır.
Q32P2 modeli, ince çerçevelere, 3 vatlık iki hoparlöre ve alternatif kurulumlar için VESA 100 montaj kapasitesine sahip ve AOC'nin VESA-P2 aparatı ile de uyumlu. Ayrıca bu model, çoklu cihazlar ile değişken konektivite için iki HDMI 1.4 girişine ve bir DisplayPort 1.2 girişine de sahip.
Daha küçük masalara uygun 28 inçlik U28P2A, doğru renkler veren (%120 sRGB, %89 AdobeRGB) bir IPS paneline sahip ve 1.07 milyar rengi görüntüleyebiliyor. 158 ppi'lik etkileyici piksel yoğunluğu sayesinde, U28P2A üzerindeki görüntüler bir hayli keskin. Tıpkı büyük kardeşlerinde olduğu gibi, U28P2A modeli de ergonomik bir ayağa, AOC'nin VESA-P2 uyumuna, Adaptive-Sync desteğine ve 3 vatlık iki hoparlöre sahip. U28P2A'nın canlı ve güçlü görüntü reprodüksiyonu, 3 taraftan da çerçevesiz tasarımı sayesinde daha da büyük beğeni toplayacak.
Kapsamlı ergonomik ayarlamalar (150 mm yükseklik, -180°/+180° sağa sola dönme, geniş bir eğilme aralığı ve pivot modu), dahili hoparlörler ve 4-portlu bir USB 3.2 hub ile, bu modeller dopdolu. Low Blue Light modu, karanlıkta rahat kullanım için, zararlı olabilecek mavi dalga boylarını azaltıyor, Flicker-Free teknolojisi ise parlaklığı ayarlamak için PWM yerine doğrudan akımı kullanarak titreşimi ortadan kaldırıyor.
AOC Q32P2 ve U32P2, Şubat 2021'den itibaren sırasıyla 369 USD ve 529 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
AOC U28P2A ise, Nisan 2021'den itibaren 459 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunacak.
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