AOC, 3 Yeni Profesyonel Monitörünü Duyurdu!

AOC, P2 serisi profesyonel ekran portföyünü üç yeni model ile genişletiyor. Evde ya da ofiste çalışırken daha fazla üretkenlik için, bu monitörler oldukça büyük bir ekran alanına, portre döndürme seçeneğine sahip.