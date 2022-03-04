AOC'den Dünyanın İlk Resmi LoL Gaming Monitörü!

AGON by AOC, ilhamını League of Legends'dan ve onun ikonlaşmış Hextech teknolojisinden alan ilk monitörünü piyasaya sunmak için Riot Games ile bir araya geldi. AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition eşsiz bir tasarıma ve özel olarak MOBA (Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası) deneyimine göre hazırlanmış bir takım özelliklere sahip. AG275QXL, 2022 yılının Mart ayından itibaren piyasada bulunabilecek.
League of Legends hayranları için eşsiz özellikler mükemmel deneyimi yaratıyor
League of Legends, dünyanın en çok oynanan bilgisayar oyunu. Yüksek bahisli mücadelelerde, milyonlarca oyuncu bir arada çalışıyor. AGON by AOC oyunun içinde gerçekleşen olaylara göre aydınlatma gibi eşsiz özellikler ile dünyanın dört bir tarafındaki oyunculara en iyi deneyimi sunmak için özel olarak tasarlanmış bir monitör yarattı.
Bu tanınmış oyunun oyuncuları, büyü ve teknoloji dünyalarını bir araya getiren, ilhamını Hextech'ten alan heyecan verici tasarımı ile AG275QXL modelinin farklı tarzını hemen fark edecekler.
AOC Uluslararası Avrupa Pazarlama & İş Yönetimi Küresel Direktörü Stefan Sommer şunları söyledi: "Riot Games ile kurduğumuz birliktelikten büyük bir heyecan duyuyoruz. Böylece monitör teknolojisindeki uzmanlığımızı League of Legends'in büyüsü ile birleştirme fırsatımız oluyor ve League of Legends hayranlarına heyecan verici bir ürün sunuyoruz."
AG275QXL oyunculara League of Legends Modu, LoL QuickSwitch anahtarı, modele özel güç açık/kapalı sesleri, Light FX Sync ve LoL Signature OSD tasarımı gibi sıradışı özellikler sunuyor.
Görsel olarak bu monitör, League of Legends'ı her açıdan bünyesine katan, sıradışı bir model: Ana gövdesi ve ayağı, League of Legends evreninin her yerinde görülen, ikonlaşmış Hextech tasarımının bileşenleri ile süslendi. Ayrıca bu monitör, oyun içinde gerçekleşen aksiyon ile senkronize olan özel Light Fx'i sayesinde ışıldıyor. Özel LoL modu, Summoner's Rift'in zihinde görsel bir netlik ile görülebilmesini garantiliyor. Oyuncular, League of Legends monitörlerine kendilerini tamamen kaptıracaklar.
En iyi buff'lar (güçlendirmeler) ve rune'lar ile dolu bir monitör
Hem zevk için oyun oynayanlar hem de espor profesyoneli olmak isteyenler için tutarlı ve üst düzey bir performansı garantilemek için AG275QXL, birinci sınıf özelliklere sahip: 27 inçlik IPS ekranında, en çılgın takım çatışmalarında bile en akıcı görseller için 170 Hz hızlı bir yenileme oranı ve QHD çözünürlüğü bulunuyor.
Tutukluk ve yırtılmayı ortadan kaldırmak için, AG275QXL, FreeSync Premium'a sahip Adaptive Sync'i ve pürüzsüz bir çıkış için 1 ms GtG'lik kusursuz tepki süresini destekliyor. VESA DisplayHDR 400, ShadowControl ve Flicker-Free modu sayesinde, oyuncular uzun süren gaming seanslarının ve en sevdikleri şampiyonların mücadelelerinin keyfini alabildiğine net çıkarabilirler.
AGON by AOC, oyuncuların performanslarını en üst düzeye çıkarmaları için doğru ekipmanı oluşturarak onların zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Devrim niteliğindeki AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition 2022 yılının Mart ayından itibaren 649 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
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