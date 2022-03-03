Rus Uzay Ajansı Roscosmos, OneWeb Uydularını "Esir Aldı"

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, OneWeb uydularının fırlatmasını adeta rehin aldı ve bu fırlatmanın gerçekleşmesi için yeni talepler öne sürdü.

  • Levent Öztürk
Roscosmos, OneWeb Uydularını "Esir Aldı"

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