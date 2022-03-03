Rus Uzay Ajansı Roscosmos, OneWeb Uydularını "Esir Aldı"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında gerginlik büyümeye devam ederken ve uluslararası yaptırımlar artarken, Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, müşterisi OneWeb'in bu hafta içerisindeki görevini fırlatmayı gerçekleştirmek için bir talep listesi oluşturdu. Bu durum, Rusya'nın OneWeb'i rehin aldığı şeklinde yorumlanıyor.
OneWeb'in uydularından birinin 5 Mart tarihinde Kazakistan'dan bir Rus Soyuz roketi ile fırlatılması planlanıyordu ancak yeni taleplerle beraber, bu fırlatma gerçekleşmeyebilir gibi gözüküyor.
Roscosmos lideri Dmitry Rogozin, Twitter'da paylaşılan bir videoda OneWeb'ten, firmanın uydularının askeri amaçlarla kullanılmayacağının garantisini istedi. Ayrıca OneWeb'in ana paydaşlarından biri olan İngiliz Hükumetinin de firmadaki hisselerini satmasını istedi ve bu talepler karşılanmazsa fırlatmanın planlandığı tarihte gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Alçak Dünya yörüngesinde devasa bir uydu serisi kullanarak SpaceX'in Starlink sistemine benzer bir şekilde uzaydan internet bağlantısı sunmayı amaçlayan OneWeb, son birkaç yıldır uydularını Fransız Guyanası veya Kazakistan'dan Rus Soyuz roketleriyle, 34 ve 36 uydudan oluşan paketler halinde fırlatıyor. Bu hafta planlanan fırlatmanın 36 yeni uyduyu yörüngeye taşıması bekleniyordu.
OneWeb çalışanları için bir şok olarak gelen bu açıklamanın ardından İngiliz hükumeti, bu taleplerin karşılanmayacağını ve sıradaki adımlar hakkında diğer paydaşlarla görüştüklerini söyledi.
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