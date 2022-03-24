AOC'nin En Çok Satan Gaming Monitörleri Hızlanıyor

AGON by AOC– büyük beğeni toplayan G2 serisinin şimdi daha hızlı IPS panellerine sahip yeni modeller ile genişlediğini duyuruyor. AGON by AOC, yüksekliği ayarlanabilir ayaklara ve USB hub'lara sahip olan ve olmayan, hepsi yeni, yükseltilmiş 165 Hz yenileme hızı sunan, dört farklı modeli piyasaya çıkartıyor: 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE ve 27G2SPAE.
Herkes için oyun
AGON by AOC portföyü farklı tür oyuncular için geniş yelpazede seçenekler sunuyor. Örneğin zevk için oyun oynayanlar için, G2 serisinin düz IPS panelleri ya da kavisli VA panelleri ve G3 serisinin daha agresif 1000R kavisi en uygunu. 60.5 cm/24" 24G2U ve onun 68.6 cm/27" ölçüsündeki kardeşi 27G2U gibi monitörler, iddialı ve maceraperest oyunculara sundukları mükemmel değer ve yüksek performans sayesinde piyasada en çok satan oyun monitöründen ikisi. Her ikisi de olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında değerlendirme yapan pek çok kişiden "En iyi oyun monitörü" gibi sayısız ödül aldı.
Daha iyi, daha hızlı, daha güçlü
AGON by AOC bu modelleri güçlendiriyor ve onları 165 Hz yenileme hızları ile yeniliyor. Bu ay sonunda piyasaya çıkacak 24G2SPU ve 27G2SPU modelleri, 24G2U ve 27G2U'nun yerine geçecek. Yükseklik, eğilme, sağa sola dönme ve pivot ayarlarını sağlayan ergonomik ayaklar ile donatılmış bu monitörler, gelişmiş bir oyun deneyimi için optimal şekilde konumlandırılabilirler ve ayrıca oyunculara çoklu bir monitör kurulumunda birkaç ekranı kullanma seçeneğini de verirler. Bu grupta tamamen donatılmış modeller olarak karşımıza çıkan 24G2SPU ve 27G2SPU dahili 4 portlu bir USB hub'ına sahip, böylece oyuncular klavyelerini ve farelerini doğrudan monitörlerine bağlayabilirler ve böylelikle masalarındaki yayıntıyı azaltabilirler. Modellerin her ikisi de iki adet 2 W hoparlör ile de donatıldı.
Bütün modellerde kullanılan IPS panelleri, oyuncuların, GPU'larını zorlamadan yüksek kare hızları elde etmelerini sağlayan keskin Full HD çözünürlük sunuyor. 165 Hz yenileme hızı benzerlerinin 144 Hz'ına kıyasla çok daha akıcı bir oyun deneyimi üretiyor ve oyunculara, işler kızıştığında rekabet avantajı sağlıyor. 1 ms'lik bir MPRT tepki süresi hayalet görüntüyü neredeyse tamamen ortadan kaldırarak yerine keskin, bulanık olmayan görseller veriyor. Adaptive-Sync desteği ise değişken bir yenileme hızı kullandığından tutukluğu ve yırtılmayı ortadan kaldırıyor. Modellerin zarif, 3 taraftan da çerçevesiz tasarımı, bir "gaming" havası yayıyor, modern oyun istasyonlarına mükemmel bir uyum sağlıyor ve çoklu monitör kurulumlarının çok yönlülüğünü perçinliyor.
Çoklu monitör kurulumlarına sahip kullanıcılar, AGON by AOC'nin sunduğu daha basit monitörler olan 24G2SPAE ve 27G2SPAE modellerini, USB hub'ı olmayan ve daha basit bir ayağa sahip sade seçenekler olarak değerlendirebilirler. 24G2SPU ve 27G2SPU modelleri ile panel açısından aynı olan ama azaltılmış bir özellik bütününe sahip bu modeller, ikili/üçlü monitör kurulumları için ya da AOC'nin VESA montaj seçeneğıne sahip AD110D0 gibi bir monitör koluna zaten sahip kullanıcılar için mükemmel uygunlukta.
Dört yeni modelin dördü de Oyun Rengi (renk doygunluğu ayarlamak için), Dial Point (doğru hedef alma için nişangah gösterge katmanı), geceleri daha uzun süren oyun seansları için LowBlue Modu ve FPS, RTS, Yarış gibi farklı türler için üç oyun modu ve üç kullanıcıya özelleştirilebilir mod gibi oyunlara özel ayarlara sahip. Yeni, modern OSD yazılımı G-Menu, ince ekran ayrıntılarını ayarlamayı çocuk oyuncağı haline getiriyor.
AOC GAMING 24G2SPU ve 27G2SPU modelleri, sırasıyla Mart 2022 sonu ve Nisan 2022'den itibaren, 339 USD ve 359 USD tavsiye edilen perakende fiyatlardan piyasada bulunabilir.
AOC GAMING 24G2SPAE ve 27G2SPAE modelleri, Temmuz 2022'den itibaren, sırasıyla 279 USD ve 299 USD tavsiye edilen perakende fiyatlardan piyasada bulunabilecek.
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