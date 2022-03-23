Google, Chrome OS İçin Değişken Yenileme Hızı Desteğini Test Ediyor

Google, Chrome OS 101 Dev Channel'da değişken yenileme hızı (VRR) desteğini test ediyor. Şu anda test aşamasında olan bu özellik, sızıntılarda belirmiş durumda. Peki, VRR nedir?
VRR, bir ekranın yenileme hızını, ekranda o an yer alan görüntünün saniyedeki kare sayısı (fps) ile senkronize ederek görüntü yırtılmasının önüne geçen bir görüntü teknolojisi. Google'ın bu özelliği test etmesi, Chrome OS'te daha akıcı bir oyun deneyimine işaret olabileceği gibi, aynı zamanda bu girişim, Steam'in Chrome OS'e yakında geleceğinin bir parçası olarak da yorumlanıyor. Zira Google'ın oyun odaklı 3 Chromebook'u piyasaya sürmesi e konuşulanlar arasında.
Ancak bunun yanı sıra VRR desteği, gelecekte piyasaya sürülecek olan Chrome OS tabletleri için yükseltilmiş bir yenileme hızının sinyalini de verebilir. Zira Chrome OS, şu anda bir tablet biçiminde kullanıldığında oldukça hantal bir izlenim sunuyor. Görünüşe göre Google, VRR desteğiyle bunun önüne geçmek istiyor.
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