AOC'den Generation 9 Sertifikasyonlu Sürdürülebilir İş Monitörleri

Ekran uzmanı AOC, TCO Certified, generation 9 sertifikasyonunu alan ekranların ilk üreticilerinden biri olduğunu gururla duyuruyor. Ekranlar için TCO Certified, generation 9, son dönemde, 1 Aralık 2021 tarihinde duyuruldu. TCO Certified, generation 9 ile sertifikalanmış 34 iş odaklı monitör modeli ile AOC, piyasada bu sınıflandırmayı almış üçüncü en büyük model portföyüne sahip. Büyüklükleri 22 inç ile 34 inç arasında değişen AOC'nin TCO Certified, generation 9 modelleri Full HD'den 4K'ye kadar uzanan farklı çözünürlükler sunarak kullanıcıların ekran anlamında sürdürülebilir tercihler yapabilmelerini sağlayan pek çok farklı gerekliliği yerine getiriyor.
TCO Certified, generation 9, ürünlerin, tedarik zinciri sorumluluğuna ve şeffaflığına sahip olduğunu, rüşvetle mücadele yönetimi yaptığını, sorumlu kaynak kullanımı yapan mineralleri kullandığını ve işlenmiş kimyasalları dikkatle yönettiğini, bir başka deyişle açık bir biçimde sosyal açıdan sorumlu şekilde üretildiğini gösteriyor.
Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik, bütün sektörler gibi, IT ürünlerinin de şu anda karşı karşıya olduğu birincil zorluklardan biri. Gerçek anlamda sürdürülebilir olma yolculuğu sürekli iyileşme demek. Böyle sürekli bir iyileşme, aralarında sosyal ve çevresel açıdan sorumlu üretim, döngüsel iş modellerinin entegrasyonu ve IT ürünlerinin ömrünü uzatarak e-atığı azaltmak gibi pek çok konuyu kapsıyor.
2021 yılında, AOC sürdürülebilir bir gezegen için taahhüdünü farklı şekillerde gösterdi. Şubat ayında Amsterdam'daki AOC ofisleri denetimden geçti ve European Energy Efficiency Directive (EED- Avrupa Enerji Verimliliği Direktifi) tarafından verilen ISO 50001 sertifikalarını aldılar. ISO 50001, enerji akışlarını haritalandırıp potansiyel tasarrufları belirlemeyi amaçlar. Ayrıca AOC, çevre yönetim sistemi için gereklilikleri belirleyen dışardan yapılan ISO 14001 denetimini de geçti. AOC daha fazla kaynak-verimli ürün tasarımı tanımladı ve daha az strafor, plastik ve mürekkep kullandı. Bu yıl ise AOC, TPV ile tüm şirketi kapsayan bir İnsan Hakları politikası yayımlayarak sosyal sorumluluğa odaklanmaya ve Birleşik Krallık'taki SpecialEffect yardım derneği gibi kendini gaming alanına adamış yardım kuruluşlarına destek olmaya devam etti.
AOC'nin şimdiki B2B ürün grubu, geniş bir yelpazede yer alan profesyonel kullanıcılara yönelik hazırlandı. Dokunmatik, taşınabilir, 15.6 inçten ultra-wide 34 inç ekran ölçülerine, Full HD'den 4K'ye uzanan çözünürlüklere uzanan bu portföy, dahili USB-C kenetleme seçenekleri ile birlikte basit monitörlerden üretkenlik makinelerine kadar farklı kullanım senaryolarını kapsıyor. Karbon ayak izlerini azaltmayı amaçlayan sürdürülebilir işletmeler için ise, AOC'nin TCO Certified, generation 9 ofis monitörleri değerlendirilecek muhteşem seçenekler.
AOC ve MMD'nin Avrupa, BDT & Rusya Teknik Ürün ve Compliance Yöneticisi Kevin Yang şunları söyledi: "Bu yeni TCO sertifikası için TCO Development'a teşekkür etmek isteriz. Generation 9, bizim gibi üreticileri, piyasaya daha da çevre dostu ürünler çıkarmaları için yönlendiriyor. TCO Development ile birlikte sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiyi bir üst düzeye taşıyacağız."
1992'de kurulan TCO Certified, IT ürünleri için (ISO 14024'e göre) verilen, IT endüstrisinden ve satın alanlardan bağımsız, TCO Development kuruluşu tarafından geliştirilmiş, bir üçüncü taraf, küresel sürdürülebilirlik sertifikasyonudur.
Kullanıcılar, TCO Certified generation 9'a sahip ürünler aldıkları zaman, aldıkları ürünün, yaşam döngüsü boyunca sosyal ve çevresel sorumlulukları yönlendiren katı kriterlerin tümünü karşıladığından emin olabilirler. Generation 9'da, yolsuzluk karşıtı ve mineral kaynakları kriterleri iyileştirildi, tehlikeli maddelere daha güvenli alternatifler genişletildi ve döngüsel ekonomi için daha idddialı kriterler konuldu. Ayrıca yeni sürdürülebilirlik performansı göstergeleri (SPI) eklenerek satın alanların, ürünlerin sürdürülebilirliği hakkında daha bilgili tercihler yapmaları amaçlandı.
Yerine getirilmesi gereken yetkilerin ve gerekliliklerin tam listesinin yanı sıra, ek tanımlara ve açıklamalara TCO Certified, generation 9 dokümentasyon belgesinden ulaşılabilir.
Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu ve çalkantılı dönemlerde AOC, bu başarısıyla büyük gurur duyuyor. AOC, bu kadar fazla sayıda yüksek sürdürülebilirliğe sahip ürünü piyasaya çıkartarak, hem bir üretici olarak olumlu bir çevresel ve toplumsal etki yaratıyor hem de ürünü satın alacak kişilerin daha iyi ve daha çevre dostu bir seçim yapmalarını sağlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın