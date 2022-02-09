TCL, Yeni MOVEAUDIO Kulaklıklarını Tanıttı

TCL Communication, TCL MOVEAUDIO gerçek kablosuz kulaklık ürün ailesinin yeni üyeleri TCL MOVEAUDIO S108 ve S180'i tanıttı. Net ses, kullanım kolaylığı ve kulak sağlığı gibi alanlarda en iyi teknolojileri kullanan TCL MOVEAUDIO ürün ailesinde herkesin bütçesine uygun bir ürün bulunuyor.
Uygun fiyatla benzersiz müzik deneyimi
Yüksek performans sunacak şekilde geliştirilen gerçek kablosuz kulaklık TCL MOVEAUDIO S180, bir kulaklıkta olması gereken özelliklerin tamamını uygun fiyatla ve kaliteden ödün vermeden bir araya getiriyor. TCL MOVEAUDIO S180, barındırdığı gelişmiş ses engelleme ve gürültü izolasyon teknolojileri sayesinde alanının en sürükleyici dinleme deneyimini sunuyor. Müzik dinlerken veya arama yaparken herhangi bir sorunla uğraşmak istemeyen kullanıcılar, dengelenmiş ses ve gelişmiş ses netliği özellikleriyle her an mükemmel bir deneyime ve tüm gün yeten bir pile sahip oluyor.
Sürükleyici ses deneyimi
TCL MOVEAUDIO kulaklıklarda farklı kullanım alanları için net ses sağlama ve ses özelleştirme imkânı bulunuyor. TCL MOVEAUDIO S600'ün güçlü Aktif Gürültü Engelleme özelliği ve TCL MOVEAUDIO S180'in çift mikrofonlu hüzme biçimlendirici algoritması ile ortamdaki gürültüden etkilenmeden arama sırasında söylenenleri duymak kolaylaşıyor. ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknolojisi sürükleyici bir ses ve gerçek kablosuz kulak içi kulaklık deneyimi için ortamdaki sesi kulağa göndermiyor. Ses engelleme teknolojisi dışında TCL MOVEAUDIO S108 ise, arama sırasında arkadaki sesleri ortadan kaldıran ENC teknolojisini kullanarak ortamdaki gürültünün konuşmayı etkilemesine izin vermiyor ve bu sayede kullanıcılar çevresi ile iletişimini koparmıyor.
Uçtan uca eksiksiz ses
TCL MOVEAUDIO kulaklıklar, artırılmış bağlantı ve kolay kullanım imkânı da sunuyor. MOVEAUDIO S600 ve TCL MOVEAUDIO S180'de bulunan Şeffaflık Modu sayesinde kullanıcılar kulaklığı çıkarmadan etrafındaki sesleri duyabiliyor. İki modelde de bulunan Akıllı Kullanım Tespiti ise kulaklık takıldığında veya çıkarıldığında otomatik olarak müziği başlatıyor ya da durduruyor. TCL Connect uygulaması ile birlikte kullanılabilen TCL MOVEAUDIO S600'ün özellikleri kullanıcının tercihine göre ayarlanabiliyor ve bu sayede kolayca kişiselleştirilebiliyor. Her modelin yeterli dinleme süresi ve batarya ömrü sunduğu MOVEAUDIO ürün ailesi ihtiyaca bağlı olarak farklı özellikler barındırıyor.[1]
|
MODEL
|
DİNLEME SÜRESİ (KULAKLIKLAR)
|
BATARYA ÖMRÜ(ŞARJ ÜNİTESİ)
|
TCL MOVEAUDIO S600
|
8 saat
|
32 saat
|
TCL MOVEAUDIO S180
|
6 saat
|
30 saat
|
TCL MOVEAUDIO S108
|
6 saat
|
20 saat
TCL MOVEAUDIO kulaklıklarının tamamında Bluetooth 5.0 ve Google Hızlı Eşleme özelliği bulunuyor. Ayrıca Google Assistant ile uyumlu çalışabiliyor.
Daha az gürültü, daha fazla müzik
Tüm aktiviteler için güvenli dinleme deneyimi sunan TCL MOVEAUDIO ürünlerindeki IP54 ve IPX4 özellikleri, su ve tere karşı dayanıklılık sağlarken kullanıcılar her aktivitede ve her koşulda müzik dinleyebiliyor. MOVEAUDIO S600 ve TCL MOVEAUDIO S180'de de 10mm hoparlör yer alıyor. TCL MOVEAUDIO kulaklıklar güvenli dinleme ve gürültü kontrolüyle kullanıcıların müzik keyfini zirveye çıkarıyor.
Koyu Gri, İnci Beyazı ve Ultra Mat Siyah renk seçeneklerine sahip MOVEAUDIO S600 1.499 TL'den satışta.İnci Beyazı ve Kömür Siyahı renk seçeneklerine sahip MOVEAUDIO S180 1.049 TL'den satışta.İnci Beyazı rengiyle MOVEAUDIO S108 699 TL'den satışta.
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