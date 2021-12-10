AOC'den Yeni Yıl Armağan Rehberi!

Ekran uzmanı AOC ve alt markası AGON by AOC – dünyanın önde gelen oyun monitörü1 ve IT aksesuarları markalarından biri – bu yıl geniş bir yelpazeye yayılan monitör ve çevre birimlerini piyasaya çıkarttı. Bu yılın, iş, eğlence ve oyun ürün gruplarındaki en gözde ürünlerini bir araya getiren AOC, yaklaşan yılbaşı dönemi için mükemmel armağan fikirleri ile karşınızda.
Ultra zarif – Ultra HD
Yeni yıl için yeni kararlar aldınız mı? AOC'nin değer-odaklı V4 serisindeki 27 inçlik (68.58 cm) monitörü U27V4EA, geniş açılar sunan bir IPS paneline sahip, 4K çözünürlüklü (3840 x 2160 piksel) bir model. Zarif, minimalist, 3 taraftan da çerçevesiz tasarımı masada şık bir biçimde yerini alır. 350 nit parlaklığı ise gün ışığı alan odalarda rahat kullanım için yeterince yüksek bir parlaklıktır. Sahip olduğu %112 sRGB ve %83 Adobe RGB gam alanı ile, bu monitör 4K çözünürlüğün sunduğu ek keskinlik ile de dijital görüntü ve video düzenlemeleri için çok uygundur. Üstelik iş saatlerinden sonra, Adaptive Sync desteği ve 4 ms GtG tepki süresi sayesinde hafif oyun görevleri için de birebirdir. Şık U27V4EA yalnızca 449 USD olan, üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatı ile bütün bu kapsamlı özelliklere sahip. Bu nedenle de pek çok kişinin home ofisi için ideal bir armağan.
Home ofisi bir üst düzeye taşıyın
AOC'nin Q32P2CA modeli, özellikler anlamında kendisini bir sonraki düzeye taşıyor. 31.5 inçlik (80 cm) bu monitör, IPS paneli ile QHD çözünürlük sunuyor (2560 x 1440 piksel) ve büyük bir ekran alanı ve ona uyacak kusursuz bir çözünürlük veriyor. Q32P2CA modelini gerçek bir keyif kılan şey ise USB-C bağlantısı. USB-C'nin DisplayPort Alternate modunu destekleyen diz üstü bilgisayarlar ve tabletler ekranı genişletmek için kolayca monitöre bağlanabilir. Bu arada monitör, USB-C üzerinden bu cihazları 65W'a kadar şarj ederek, ikinci bir güç kablosuna duyulan gereksinimi ortadan kaldırır ve böylece kablo yayıntısını azaltır. İş odaklı P2 serisinin bir üyesi olan Q32P2CA ise yükseklik, eğilme, sağa sola dönme ve pivot ayarları sunan ergonomik bir ayak ile donatılmıştır. Düşük Mavi Işık modu ve Flicker-Free teknolojisi gibi özellikler, kullanıcılar işlerine odaklanırlarken gözlerdeki yorgunluğu azaltırlar. Bu monitör, 1.07 renk desteği, 75 Hz yenileme hızı ve 4 ms GtG sayesinde oluşturulan hem zengin ve ayrıntılı şekilde tanımlanmış görüntülerden hem de daha net hareket eden görüntülerden yararlanan çeşitli uygulamalara mükemmel derecede uygun. Özellikle de evlerinde diz üstü bilgisayarlarında çalışanlar için Q32P2CA (Üretici tarafından Tavsiye Edilen Fiyat: 539 USD) ya da şık, 3 taraftan çerçevesiz tasarımlı Ultra HD kardeşi U32P2CA (Üretici tarafından Tavsiye Edilen Fiyat: 679 USD) üretkenliği artıracak harika armağanlar.
Hızlı ve canlı gaming
Bir gamer için en muhteşem armağan oyun kurulumlarına eklenecek sağlam bir donanım olabilir. AGON by AOC'nin takdir toplayan AOC GAMING G2 serisi, özellikle 27G2U (Üretici tarafından Tavsiye Edilen Fiyat: 319 USD) ile sıradışı bir değer sunuyor. 144 Hz yenileme hızı sayesinde süratli FPS, RPG, Aksiyon ya da MOBA oyunları için kusursuz derecede uygun olan 27 inçlik (68.58 cm) 27G2U, vurucu, doğal ve doğru renkler için Full HD (1920 x 1080) çözünürlüğünde bir IPS paneline sahip. Sıradan 24 inç monitörlerden daha büyük bir ekran ölçüsüne sahip 27G2U, ayrıntıları görmeyi kolaylaştırıyor. Sıradan GPU'lar modelin Full HD çözünürlüğünde yüksek kare hızları elde edebiliyorlar. Hareket Bulanıklığını Azaltma (Motion Blur Reduction - MBR) tepki süresini 1 ms MPRT'ye indirerek, akıcı ve keskin bir gaming deneyimi yaşatıyor. Oyuncular, ergonomik ayağı, Düşük Mavi Işık modu ve Flicker-Free teknolojisi sayesinde sağlıklı gaming seanslarında rahatça oturabilir ve bunların keyfini çıkarabilirler.
Hızı ve kare hızını her şeyin üzerinde tutan oyuncular için ise, C27G2ZU muhteşem bir armağan olacak. 27 inçlik C27G2ZU, 240 Hz yenileme hızına ve sadece 0.5 ms MPRT'ye sahip olduğundan hızlı, rekabetçi oyunlarda keskin, net görüntüler veriyor. Yüksek, 3000:1 kontrast oranlı ve 1500R kavisli VA paneli ile oyuncuları tamamen oyunların içine çekiyor. Hızlı reflekslere sahip, rekabetçi oyunlar oynamak isteyen oyuncular için, C27G2ZU muhteşem bir fiyatta sunulan özelliklerin harika bir kombinasyonunu sunuyor (Üretici tarafından Tavsiye Edilen Fiyat: 409 USD).
Simülasyona dalış
AGON, AGON by AOC'nin son teknoloji ürünü serisi, oyunculara, özellikle de uçuş, yarış ya da herhangi bir birinci şahıs simulasyon oyunları tutkunlarına üst düzey ve zengin özelliklere sahip bir deneyim sunuyor. 49 inçlik (124 cm) devasa AGON AG493UCX2 (Üretici tarafından Tavsiye Edilen Fiyat: 1329 USD) gerçekliğin sınırlarının ötesine çıkmak üsteyen oyuncular için. 1500R kavis, 32:9 süper geniş bir görüntü oranı ve 5120 x 1440 piksel Dual QHD çözünürlük, yalnızca kullanıcıların çevresel görüş alanını tamamen kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda durumsal farkındalıklarını da artırıyor. Geniş görüntü alanı sayesinde, simülasyon yarışçıları yan aynalarından rakiplerini kolayca görebilirler ya da simülasyon pilotları yanlara bakabilir ve son yaklaşma hareketini yapmadan önce pisti kontrol edebilirler. 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT daha sürükleyici bir deneyimi ve daha "bağlantıda olma" hissini garantiliyor. Ayrıca 400 nit parlaklık, 3000:1 kontrast, DisplayHDR 400 desteği ve %90 DCI-P3 renk gamı alanı da doğal, doygun ve renkli bir temsil sunuyor. Ayrıca bu model, ekranın Picture-by-Picture modu, KVM anahtarı ve USB-C bağlantısı (65 W güç temini) sayesinde bir home ofiste ya da bir streamer'ın masasının üzerinde ergonomik ve üretkenlik artırıcı.
Profesyonellerden profesyoneller için
AGON by AOC'nin espor tutkunları için hazırladığı son teknoloji ürünü monitör serisi AGON PRO, yüksek düzeyde rekabet arayan ve daha azını da kabul etmeyecek oyuncular için geliştirildi. AGON PRO AG254FG (Üretici tarafından Tavsiye Edilen Fiyat: 1019 USD) göz alıcı 360 Hz yenileme hızı, 1 ms GtG ve NVIDIA G-SYNC sertifikası ile yüksek yenileme oranlı gaming için tam bir canavar. 24.5 inçlik (62.23 cm) AG254FG, Full HD'ye (1920x1080), zengin renklere (%100 sRGB kapsamına) ve şık bir tasarıma (reddot tasarım ödüllü) sahip, üç taraftan çerçevesiz bir Hızlı-IPS paneli ile donatıldı. Dahili, çıkartılabilen bir Ekran Kalkanı (Screen Shield) dışarıdaki ışık kaynaklarından gelen gölgeleri ve yansımaları ortadan kaldırarak hem gece hem de gündüz kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor. Sıradışı derecede düşük bir girdi gecikmesine sahip bu monitör aynı zamanda NVIDIA'nın Reflex Gecikme Analizcisi'ne (Reflex Latency Analyzer) sahip, böylece kullanıcılar toplam sistem gecikmelerini ölçebilirler ve olası dar boğazları tespit edebilirler.
Ekranların ötesinde oyun donanımı: Kurulumu güçlendirin
Oyun monitörleri genel gaming deneyiminin asıl olarak görsel kısmını kapsasa da, ses ve girdi cihazları da eşit derecede önemlidir. Oyun ekosistemini tam anlamıyla sunabilmek için, AGON by AOC tüm cepheleri düşünüyor.
AOC GAMING GH300 (Üretici tarafından Tavsiye Edilen Fiyat: 69 USD), çıkarılabilir bir boom mikrofona sahip, 7.1 oyun kulaklığı. Büyük 50 mm neodimyum sürücüler, geniş bir frekans aralığında (20 Hz – 20 kHz) temiz bir ses sunuyor ve dahili 24 bit/96 kHz DAC, stüdyo kalitesinde ses üretiyor. Sanal 7.1 surround ses desteği sayesinde oyuncular, düşmanlarının ayak seslerini işitip bunların nereden geldiğini kestirebilirler ya da muhteşem ses boyutlarının keyfini çıkartabilirler.
Hem solaklar hem de sağlaklar için tasarlanmış iki taraflı bir mouse olan AOC GAMING GM500 (Üretici tarafından Tavsiye Edilen Fiyat: 29 USD), her seviyedeki gamerlara verilebilecek en temel, ama en mükemmel armağanlardan biri. Neredeyse sıfır gecikme için NVIDIA Refleks teknolojisini destekleyen bu fare, yüksek kalitede, doğru Pixart sensörü ve dayanıklı Omron anahtarları ile donatıldı ve yüksek enerjili, hız dolu yarışmalara uygun. 5000 DPI, 20 g hızlanma ve 100 IPS izleme hızı kullanıcıların tam olarak aldıkları hedefin, doğrudan oyuna dönüştürülmesini sağlıyor.
AOC GAMING GK500 (Üretici tarafından Tavsiye Edilen Fiyat: 89 USD) GM500 mouse için ideal bir yol arkadaşı. 104 tuşlu bu mekanik gaming tuş takımı, daha sessiz, lineer tarzlı Outemu Red anahtarları ile oyuncular tarafından sevilip takdir ediliyor. n-key rollover ve %100 anti-ghosting özellikleri sayesinde üzerinde yazı yazması ve oyun oynaması gerçek bir zevk.
Üç çevre biriminin üçü de Light FX RGB aydınlatmaya sahip. Bu, AOC G-Menu yazılımı üzerinden farklı efektler ile kapsamlı şekilde özelleştirilebilir ve çevre birimlerinden monitörlere kadar, AOC'nin Light FX etkinleştirilmiş donanımı arasında senkronizasyon için kullanılabilir.
AOC'nin kapsamlı portföyü, bildiğimiz home ofis kullanıcılarından espor tutkunlarına kadar herkese, geniş bir monitör ve çevre birimi seçeneği sunuyor. Ayrıca bu kış arkadaşlarınıza ve ailenize üretkenliklerini artıracak ya da oyunlarını bir üst düzeye taşıyacak armağanlar ile neşe getirmek için harika bir zaman. Haydi, o zaman onları AOC ile iş ve oyunun geleceğine hazırlayalım!
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