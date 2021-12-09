Windows 11 İçin Baştan Aşağı Yenilenen Yeni Not Defteri Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz aylara, Microsoft'un Windows 11 için yeniden tasarlanmış, yenilenmiş bir Not Defteri uygulaması üzerinde çalışmakta olduğunu öğrenmiştik. Microsoft sonunda yeni Not Defteri'ini tanıttı, ancak uygulama şu anda sadece Dev Channel'daki Windows 11 kullanıcılarına sunuluyor.
Uygulama öncelikle yeniden tasarlandığından, en çok beklenen ve bariz değişiklik, artık Windows 11'in temelinde olan yuvarlatılmış köşeler. Ayrıca Mika teması da eklenmiş. Microsoft yaptığı açıklamada, "Günlük iş akışlarınızın çoğu için Not Defteri'nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bu nedenle klasik uygulamadaki bu modernleşmeyi yeni ama tanıdık hissetmeniz için tasarladık" dedi.
Not Defteri Karanlık modda da çalışabiliyor ve kullanılan sistem temasına göre otomatik olarak seçilebiliyor. Ancak, uygulamanın ayarlarından elle de ayarlanabiliyor. Bul ve Değiştir seçeneğinin de elden geçirilmiş olduğu, yukarıdaki yeni ekran görüntüsünde görülüyor.
Not Defteri henüz tüm kullanıcıların kullanımına sunulmuş değil, bunun nedeni de henüz üzerindeki çalışmaların bitirilmemiş olması. Şimdilik beta kullanıcılarından gelen yorumlar toplanıyor ve olası problemler temizleniyor.
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