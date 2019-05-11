Apex Legends İçin Beklenen Müjde Geldi!
Apex Legends için uzun süredir beklenen haber, Electronic Arts'tan nihayet geldi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Respawn ve EA, Apex Legends'ın yakaladığı ivmeyi nasıl devam ettirecek? Görünüşe göre cevap, Epic'in Fortnite ile yaptığını yapmakta yatıyor: EA, Apex'i telefonlara ve tabletlere getirecek. Çeyrek dönemdeki son kazançların ele alındığı toplantıda açıklama yapan EA, Titanfall'ı esas alan popüler oyunun Battle Royale sürümünü mobil cihazlar için yayınlayacağını açıkladı.
Platformlar veya sürüm tarihleri hakkında kesin bir bilgi yok ancak Android ve iOS'in bu yeni oyunun gireceği platformlar arasındaki yerlerini garantilediklerini söylemek mümkün. Oyun aynı zamanda Çin'e de gelerek başka bir Epic Games stratejisini de tekrarlayacak.
EA bu açılımı yapmaya düşündüğümüzden de fazla ihtiyaç duyuyor olabilir. Veriler, Apex'in ilk çıkışında yakaladığı başarıya rağmen yıllık bazda elde edilen karın 2019 yılının ilk çeyreğinde keskin bir şekilde düştüğünü ortaya koydu. Bu tamamen şaşırtıcı bir durum değil. EA çatısı altındaki sezonun diğer büyük oyunu Anthem de aynı kaderi paylaşmış ve şirketin beklentilerini karşılamamıştı. Apex ise Respawn ve EA için en azından diğer büyük oyunların çıkışına kadar finansal yükün bir kısmını sırtlamak adına umut vaat ediyor.
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