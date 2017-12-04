App Store, Çinlileri Zengin Ediyor!
App Store'da satılan uygulamalar ve elde edilen gelir, görünüşe göre Çinlileri fazlasıyla "ihya ediyor"
Çin'in "Büyük Güvenlik Duvarı"nı geçmesine izin verilen çok fazla yabancı teknoloji olmasa da, hükumet sansürüne takılmayan Apple geliştiricileri büyük oranlarda kar elde etmeyi başarıyor. Apple yöneticisi Tim Cook, pazar günü halka açık bir Çinli siber kurallar forumunda Apple platformundaki geliştiricilerin Çin'de 112 milyar yuan kazandığını açıkladı; bu da 16.93 milyar dolara denk geliyor. Bu, tüm App Store'daki toplam gelirlerin %25'ine denk geliyor (toplam gelir 70 milyon dolar civarında).
Çin'de, Apple platformunda yaklaşık 1.8 milyon geliştirici bulunuyor ve Çin, Apple'ın satışlar açısından üçüncü en büyük piyasası durumunda. Bunun yanında Apple, Asya ülkesindeki sıkı rekabet ortamındaki pozisyonunu koruyabilmek için sıkı bir mücadele veriyor; yerli firmalar Apple cihazlarıyla boy ölçüşecek üst uç ve hesaplı cihazlar sunuyorlar. Bununla birlikte, iPhone 8 ve iPhone X'in piyasaya çıkışıyla Apple, en öndeki yerini yeniden almayı amaçlıyor.
Yerli geliştiriciler Apple'ın platformunda iyi durumda olsa da, çoğu yabancı ve Amerikan geliştirici için durum böyle değil. Apple, Çin hükümetinin isteği üzerine yüzlerce uygulamayı kaldırmak zorunda kalmıştı ve bunların arasında Çin'in katı internet protokollerini aşmaya yardımcı olan mesajlaşma uygulamalarından VPN uygulamalarına kadar her tür uygulama bulunuyor.
En son olarak, video konferansı ve arama hizmeti Skype, App Store'dan kaybolmuştu; üçüncü parti uygulama mağazalarından da kaldırılmıştı.
Yine de, Apple ülkede belli bir başarıya sahip ve hükümetle yaşadığı sorunları aşmak için elinden geleni yapıyor. Cook, ülkeyi defalarca ziyaret etti ve hatta Başkan Xi Jinping ile görüştü. Ama Apple'ın ülkedeki geleceğinin ne olacağı halen çok da belli sayılmaz; aynı diğer teknoloji devleri gibi...
H. Hüseyin Öztürk
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