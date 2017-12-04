App Store, Çinlileri Zengin Ediyor!

App Store'da satılan uygulamalar ve elde edilen gelir, görünüşe göre Çinlileri fazlasıyla "ihya ediyor"

App Store, Çinlileri Zengin Ediyor!

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