AppGallery ile Keşfet, Keşfettikçe Kazan Kampanyası Başladı!

Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery, barındırdığı yüzlerce yerli ve yabancı uygulama ile kullanıcılarına fayda sağlamaya devam ediyor. Android tabanlı tüm akıllı cep telefonu ve tabletlere yüklenebilen AppGallery'de, 22 Haziran-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçerli olacak özel bir kampanya başlıyor.