Apple, 12 Ay İçerisinde Tarih Yazabilir!
Uzmanların tahmini doğru çıkarsa Apple, önümüzdeki 12 ay içerisinde, bu işi başaran ilk şirket olabilir.
Eğer analistlerin söylediği doğruysa, Apple'ın önümüzdeki 12 ay içinde 1 trilyon değerine ulaşan tek firma olma ihtimali var.
An itibariyle Apple, bir hisseyi 175 dolara satıyor ve bu da değerini yaklaşık 900 milyar dolar yapıyor. Apple'ın muazzam bir trilyonluk değere ulaşması için tek yapması gereken hisse başına 20 dolar ekleyerek 195 dolara ulaşmak. Bazı analistler bunun gayet mümkün olduğunu düşünüyor.
Drexel Hamilton'dan Brian White, Apple'ın en büyük avukatı olabilir ve hisse fiyatlarının önümüzdeki 12 ay içerisinde hisse başına 235 doları bulmasını bekliyor.
Apple'ın iPhone serileri iyi satmaya devam ediyor; üçüncü çeyrekte de iPhone 8 Plus, iPhone 8'i geçmeye başladı. iPhone X'in satışıyla ilgili veriler dördüncü çeyrek bittikten sonra yayınlanacaktır ama büyük ilgiyi düşününce, her ne kadar cihaz 1.000 dolar da olsa çok satacak olduğu açık. Yalnızca telefonlar da değil, laptop'lar, saatler ve televizyonlar ve düşünülen bir AR başlığıyla, Apple'ın değer kazanmaması için özel çaba sarf etmesi gerek gibi görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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