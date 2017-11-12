Apple, 12 Ay İçerisinde Tarih Yazabilir!

Uzmanların tahmini doğru çıkarsa Apple, önümüzdeki 12 ay içerisinde, bu işi başaran ilk şirket olabilir.

Apple, 12 Ay İçerisinde Tarih Yazabilir!

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