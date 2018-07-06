Apple, 2020 iPhone içinde Intel İstemiyor
Apple, 2020 iPhone modelleri içinde Intel'e ait 5G modemleri istemediğini söyledi!
Apple, Intel'e gönderdiği bildiride şirkete ait 5G Sunny Peak modemlerine 2020 iPhone modelleri için ihtiyacı olmadığını söyledi. İddiaya göre Intel ise özel olarak üretmekte olduğu Sunny Peak modemlerin üretimini durdurdu ve projede çalışan ekiplerini diğer 5G girişimlerine yönlendirdi. Kaynaklara göre Intel, Sunny Peak modemlerini 2022'de gelecek olan iPhone'lar için Apple'a satmaya çalışacak.
Sunny Peak'in bu şekilde önünün kesilmesi arkasıdaki sebep, Apple'ın bu ürünü kullanan "tek anahtar mobil müşteri" olması ve Intel'den "ana birim sürücüsü" olmalarını istemesi olduğu söyleniyor. Bir sızıntıya göre Intel, Apple'ın bu kararı arkasında "bir çok farklı sebep" olduğuna inanıyor, ayrıca Apple'ın 5G için "inanılmaz bir çaba" gösterdiğini söylüyor.
Apple'ın donanım konusunda tereddütlü davranmasının arkasında üç temel sebep olabilir: birincisi Intel'e göre WiGig (802.11ad) ile birlikte gelen "beklenmedik zorluklar". İkincisi Northland analisti Gus Richard'ın Apple'a MediaTek'e başvurması gerektiği tavsiyesi. Üçüncü olası sebep ise Apple'ın kendi donanımını geliştiriyor olması olabilir.
Geçtiğimiz Nisan ayında Bloomberg, Apple'ın yeni Mac ürünleri için Intel yerine kendi işlemcilerini geliştireceğini iddia etmişti. Apple şu an piyasada bulunan iPhone'ları için zaten kendi çiplerini üretiyor, ancak şirket donanım konusunda daha bile bağımsız olmayı hedefliyor olabilir.
Yakın gelecek modemleri için konuşacak olursak, Apple yine Intel ile birlikte çalışacak gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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