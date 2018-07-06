Apple, 2020 iPhone içinde Intel İstemiyor

Apple, 2020 iPhone modelleri içinde Intel'e ait 5G modemleri istemediğini söyledi!

Apple, 2020 iPhone içinde Intel İstemiyor

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