Apple, 2021 Model Yeni iPad'ini Tanıttı. İşte Özellikleri ve Fiyatı...

Apple'ın 2021 tanıtımı yeni iPad'ini tanıtarak başladı. 11 ay önce piyasaya sürülen iPad 10.2'nin (2020) ardından Apple'ın giriş seviyesi tablet serisinin en yeni nesli ile karşı karşıyayız. Bu tablet, daha özellikli iPad Air ve iPad Pro modellerine kıyasla, mütevazı fiyatı sayesinde öğrenciler, aileler, yaşlılar ve diğer "ortalama" teknoloji kullanıcıları için en popüler iPad olarak dikkat çekiyor.
Yeni iPad: Tasarım, Kameralar Fiyat ve Bağlantı
Yeni iPad bir öncekine çok benziyor ve tasarım açısından büyük bir fark söz konusu değil. Apple'a göre bunun nedeni, mevcut aksesuarların cihazla çalışmaya devam etmesinin sağlanması.
Tabletin 10.2 inç büyüklüğündeki ekranı 1.620 x 2.160 piksel çözünürlüğe sahip. Yani bu noktada geçen yılın iPad'i ile bir farkı yok. Ekran TrueTone özelliğine sahip, bu sayede ekranın rengi bulunduğunuz yere göre değişiyor. Örneğin, dışarıda olduğunuzda, ekran daha parlak hale geliyor ve daha iyi görebilmeniz için renkleri optimize ediyor.
Yeni iPad'de esas olarak kaputun altındaki yenilikler. Apple, öne bakan kameranın bir öncekine göre "büyük bir yükseltmeye" sahip olduğunu söylüyor. Video görüşmelerinin konuya odaklanmasını sağlayan bir özellik olan Center Stage'e sahip olan ön kamera, 12 Megapiksel çözünürlükle geliyor.
Arka kamera hakkında bir açıklama yapılmasa da, geçen yıl olduğu gibi 8 megapiksellik bir kameraya sahip olduğunu düşünüyoruz.
Yeni iPad, yeni iPad Pro'daki M1 kadar güçlü olmayan ancak iPhone 12 kadar güçlü olan A13 Bionic yonga setine sahip.
Tablet, ilk nesil Apple Pencil'ı destekliyor. Kalem, not almak ve çizim yapmak için oldukça iyi bir seçenek ama ayrıca satın alınması gerekiyor.
Gümüş ve gri renk seçeneklerine sahip olan yeni iPad'in Wi-Fi veya LTE sürümleri bulunuyor, bu da 5G sürümünün olmadığı anlamına geliyor. Tabletin başlangıç fiyatı ise 329 dolar olarak açıklandı.
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