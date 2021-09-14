Apple Efsanesi Wozniak'tan Sürpriz Hamle: Onun da Artık Uzay Şirketi Var!

Steve Jobs ile birlikte Apple'ı kuran Steve Wozniak, Elon Musk ve Jeff Bezos'un izinden gidiyor: Woz, uzay şirketi kuran teknoloji öncüleri kervanına katıldı, artık onun da bir uzay şirketi var...