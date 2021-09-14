Apple Efsanesi Wozniak'tan Sürpriz Hamle: Onun da Artık Uzay Şirketi Var!

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak Twitter'da "diğerlerine benzemeyen bir uzay şirketi kuracağını" açıkladı. Adının Privateer Space olacağını söylediği uzay şirketi Wozniak'a göre, "uzayı tüm insanlık için güvenli ve erişilebilir hale getirmek" hedefi ile yola çıkıyor. Steve Wozniak aynı zamanda bir YouTube videosu da paylaştı. Şirketin diğer bir ortağı ise Ripcord'un kurucusu Alex Fielding.
Aşağıda izleyebileceğiniz tanıtım videosunda Wozniak "beraber çalışarak doğru ve iyi şeyler yapacağız, böylece gelecek nesillere daha iyi bir miras bırakacağız" diyor.
Henüz şirket hakkında pek bir şey paylaşılmadı. Privateer'in sitesinde sadece "Gökyüzü artık sınır değil" ve "Gizlilik modundayız" yazıyor. Bilindiği gibi diğer teknoloji şirketlerinin kurucuları da uzay girişimleri başlatmıştı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin'i ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın SpaceX firması en önde gelen iki örnek.
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