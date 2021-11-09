Apple, 3nm İşlemcili Mac ve iPhone İçin Hazırlanıyor!

Intel, TSMC'nin 3 nanometre yonga üretimini tamamen kendi üzerine çekeceğini söyleyerek AMD ve Apple'ı oyun dışına itmeye çalışsa da Apple cephesinden gelen bu haber Intel'in canını sıkabilir. sZira Apple da 3 nanometre yoluna girmiş gibi görünüyor.
Gelen bilgilere göre Apple 3nm fabrikasyon sürecine sahip Mac ve iPhone yongalarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Elbette daha buna zaman var, ancak Apple'ın Intel karşısında önemli ölçüde vites artırdığını görmek heyecan verici. Zira şirket, işlemci konusunda Intel'den ayrıldıktan sonra M1 çipiyle büyük iş yapmış ve yeni çıkan M1 Max ve M1 Pro modelleriyle de yerini sağlamlaştırmışken, şimdi ise 3nm hamlesi dikkat çekici duruyor.
Söylentilere göre 3nm işlemci, içinde toplamda 40 CPU çekirdeği ve 4 adede kadar kalıp içerecek. Üçüncü nesil işlemcinin kod adı 3 farklı versiyon şeklinde Ibiza, Lobos ve Palma olarak anılıyor.
TSMC 3nm üretim sürecinin hem Apple hem Intel tarafından benimsendiğine ilişkin ilk söylentiler bu yılın başlarında ortaya çıkmıştı. 2022 yılı içinde seri üretime geçmesi beklenirken, şirketin bir sonraki dizüstü bilisayarlarında bu işlemcileri görmemiz kuvvetle muhtemel.
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