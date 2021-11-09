Apple, 3nm İşlemcili Mac ve iPhone İçin Hazırlanıyor!

3nm işlemci peşinde koşan yalnızca Intel değil. Apple da gelecek Mac ve iPhone'larında yeni teknolojiyi kullanmak istiyor!

  • Ercan Uğurlu
Apple'dan 3nm İşlemcili Mac ve iPhone Hamlesi!

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