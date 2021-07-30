Apple, A13 Bionic İşlemci İçeren Yeni Bir Ekran Üzerinde Çalışıyor

Apple'ın Pro Display XDR monitörü oldukça uzun bir süredir piyasada, ancak yakın vadede yüksek fiyatlı ekranının güncellenmiş yeni bir versiyonu hakkında yeni bir söylenti yok. Fakat bununla beraber 9to5Mac'ten, şirketin özel bir A13 yongası ve ayrıca Neural Engine ile yeni bir ekranı test ettiğini dile getiriliyor.
Yeni ekran J327 kod adıyla sızmış. Bu noktada teknik özellikleri ile ilgili ayrıntılar net olmazken, kaynaklara göre bu ekran şu anda A13 Bionic çip olan Apple'ın yeni işlmecisine sahip olacak ki bu iPhone 11 serisinde kullanılanla aynı işlemci.
A13 işlemcinin yanı sıra bu ekranda, makine öğrenimi görevlerini hızlandıran Neural Engine'in yer alacağı da ifade ediliyor. Ve diğer söylentilere göre bu ekran ucuz bir seçenek olacak. Fakat öte yandan bu ekran hem Neural Engine, hem özel bir SoC ile beraber gelirse, mevcut Pro Display XDR'in de yerini alacağı düşünülünce bu pek de akla yatkın bir söylenti değil.
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