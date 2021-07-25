Samsung'dan Herkese 120Hz Katlanabilir Ekran Müjdesi

Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarının ön saflarında yer alıyor ve diğer üreticilerin ancak "yakın bir zaman içinde" yetişmeyi umabilecekleri kadar güçlü bir liderliğe sahip. Önümüzdeki ay yeni katlanabilir akıllı telefonları olacak olan Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serisini de tanıtacak olan şirket, sadece kendi ürünlerini geliştirmekle kalmıyor, diğer üreticilere de destek sağlıyor.
Bilindiği gibi Samsung, akıllı telefon üreticilerine panel sağlayan bir şirket. Google, Xiaomi, Vivo ve OPPO gibi şirketler de kendi katlanabilir cihazları üzerinde çalışırken, söylenene göre bu konuda Samsung'dan yardım alacaklar. Ayrıca analist Ross Young'a göre Samsung'un bu yıl üreteceği tüm katlanabilir ekran panelleri 120Hz tazeleme hızına sahip olacak ve bu sayede rakipler de bu yüksek tazeleme hızından yararlanabilecek.
Öte yandan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün Note 20 Ultra ve S21 Ulta'ya benzer 120Hz LTPO ekranlara sahip olacağı da böylece onaylandı. İlk Galaxy Z Flip, standart 60 Hz ekrana sahipken, Galaxy Z Fold 2 sadece iç ekranda yüksek yenileme hızı desteğine sahipti. Şimdi ise her 2 telefon da yüksek tazeleme hızıyla gelecek.
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