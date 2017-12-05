Apple, AirPods İçin gaza Bastı
Apple, kablosuz kulaklığı AirPods'un bu kadar ilgi göreceğini, herhalde kendisi bile tahmin etmiyordu!
Apple, önümüzdeki sene kablosuz kulaklığı AirPods'u iki kat fazla sevk edebilir. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılara olan bir notta, 2018 yılında AirPods sevklerinin 26-28 milyona ulaşabileceğini tahmin etti. Bu da 2017'ye kıyasla %100 oranında satışlarda büyüme demek.
Apple, AirPods'u ilk olarak 2016'da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile birlikte ortaya çıkarmıştı. iPhone 7, Apple'ın kulaklık girişinden kurtulma kararını aldığı cihaz olduğu için, kablosuz AirPods kulaklıklar bu telefonun ideal partneri oldu. Ve Apple'ın W1 çipi sayesinde, AirPods'unuzu iPhone'unuzla eşleştirmek çok kolay.
Ama AirPods kulaklıkları almak pek kolay olmadı. AirPods'un ilk çıkışı yüzlerce kere ertelendi ve ancak Aralık 2016'nın ortalarında piyasaya çıkabildi. Bunun ardından da stoklar yüksek talebi karşılamakta zorlandı. Ancak Ağustos 2017'de, Apple Store'un AirPods için yaklaşık sevk süreleri altı hafta beklemeden dört haftaya düştü. Şimdi ise Apple, bekleme süresinin yalnızca birkaç gün olacağını tahmin ediyor.
Apple tedarik zincirindeki haberleri ve Apple tahminleri ile bilinen Ming-Chi Kuo, hızlanan sevk sürelerinin Apple'ın yeni bir AirPods montajcısı eklemesinin sonucu olduğunu iddia ediyor. Önceden AirPods, yalnızca Inventec tarafından üretiliyordu ama şimdi listeye Luxshare de eklenmiş. Bunun sonucu olarak önümüzdeki sene piyasadaki AirPods mevcudiyetinde büyük bir sıçrama olması bekleniyor.
Apple'ın AirPods kulaklıkları, 2018'de de 2016'daki kadar popüler olabilir. Çünkü Apple şimdi kulaklık girişi olmayan 5 farklı telefon yapıyor, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'un yanında, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X de var.
H. Hüseyin Öztürk
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