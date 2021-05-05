Apple AirTag'de "Çok Katlı Bina" Sorunu Çıktı

Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı AirTag'i satın almayı düşünüyorsanız, biraz beklemenizde fayda olabilir. Zira Apple AirTags'te bir sorun keşfedilmiş durumda.
AirTag Nedir?
Apple'ın "Kaybetme alışkanlığınız kayboluyor," mottosuyla tanıttığı AirTag, eşyalarınıza iliştireceğiniz ve böylece konumunu sürekli olarak takip ederek kaybolmasını önleyebileceğiniz minik bir cihaz. Bul uygulaması sayesinde Apple aygıtlarınızı da takip edebiliyor, sadece eşyaların değil, ailenizin ve arkadaşlarınızın nerede olduklarından haberdar olabiliyorsunuz.
Ancak çok katlı bir apartmana girmedikleri sürece...
Sorun Ne?
XDA Developers tarafından yayınlanan rapora göre Apple AirTag'te önemli bir sorun var. AirTag'lerin çok katlı apartman dairesinde iyi çalışmadığını ve konum belirlemede zorluk çektiği belirtilirken, bu sorunun çözümü ise şimdilik bilinmiyor. Apple'dan da bu konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.
Şu an Türkiye'de satışta olmayan ve yakında geleceği belirtilen Apple AirTag için biraz beklemek iyi olabilir. Fiyatı 299 TL olarak belirtilen Apple AirTag'in yalnızca iPhone'larda çalıştığını da tekrar hatırlatalım.
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