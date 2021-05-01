Samsung Galaxy Z Fold 3'e Önemli Özellikler: EKG ve Kan Basıncı Ölçümü

Samsung, gelecek katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni raporlar, Samsung'un bir sonraki akıllı telefonunda yeni bir özelliği devreye sokabileceğini söylerken, bunun EKG ve kan basıncı ölçümü olabileceği iddiası heyecan yaratmış durumda.
Ekran içi parkak izi okuyucuları bir süredir akıllı telefonlarda görüyoruz. Parmak izi ile güvenli oturum açmak ve telefon kilidini kaldırmak üzere kullanılan bu parmak izi sensörü, Samsung'un Galaxy Z Fold 3 modelinde ise sağlık verilerini toplama için güncellenecek gibi görünüyor.
LetsGoDigital'den Mark Peters tarafından ortaya çıkartılan patent örneğine göre Samsung, Galaxy Z Fold 3'te parmak izi sensörü yoluyla sağlık verilerini toplayabilecek. Bunun nasıl yapılabileceği hemen yukarıdaki patent görüntülerinden anlaşılabilir.
Samsung Electronics tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) sulunan patent örneğine bakarsak, Samsung'un bu fikri gerçekten de oldukça etkileyici duruyor. Şu an akıllı saat ve bilekliklerde kan basıncı, kalp atış hızı ve stres seviyesi gibi veriler ölçümlenebilirken, bu tür verilerin akıllı telefonlara da parmak izi sensörü üzerinden eklenecek olması, akıllı telefonlar için heyecanlandırıcı bir yenilik olabilir.
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