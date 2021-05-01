Samsung Galaxy Z Fold 3'e Önemli Özellikler: EKG ve Kan Basıncı Ölçümü

Samsung'un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3'ün EKG ve kan basıncını ölçebileceği iddiası heyecan yarattı.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Z Fold 3 EKG ve Kan Basıncını Ölçebilecek

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