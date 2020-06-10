Apple, Büyük Değişim İçin Geri Sayıma Başladı

Apple, Intel işlemcileri terk etme ve kendi işlemcilerini kullanma kararını 22 Haziran günü yapacağı geliştirici etkinliği WWDC 2020'de duyurabilir. Bu durumda geliştiricilerin, yeni işlemcili Mac'ler 2021'de piyasaya sürülmeden önce hazırlık yapması gerekebilir.
Apple'ın Mac ve MacBook'larda Intel işlemcileri bırakmak istediği uzun süredir konuşuluyordu. Apple'ın MacBook ve Mac'lerde kullanacağı yeni işlemciler, iPhone ve iPad'deki işlemcilerle aynı teknolojiyi kullanabilir. iPhone ve iPad, ARM'den lisanslanan teknolojiyi kullanıyor.
Bloomberg'den "konuya yakın kaynaklar" yoluyla gelen bilgiler eğer doğruysa, Mac ilk kez Apple tarafından üretilmiş bir işlemciyi kullanmış olacak. Bu elbette Intel için büyük bir sarsıntı anlamına geliyor. Intel, 2005'ten bu yana Mac ve MacBook'lar için işlemci sağlıyor.
Apple'ın kendi işlemcisini taşıyan Mac ve MacBook'lar hakkında daha fazla bilgiyi muhtemelen yakında edineceğiz.
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