Tarayıcılardaki Gizli Mod Ne İşe Yarıyor, Neler Gizliyor, Neleri Gizlemez?

Chrome ve diğer web tarayıcılarındaki gizli gezinti mod, bizleri gizlilik bahanesiyle kandırıyor mu, yoksa biz mi ne olduğunu unutuyoruz? Gizli mod bazen neden aksine etki eder? İşte bilmeniz gerekenler...