Tarayıcılardaki Gizli Mod Ne İşe Yarıyor, Neler Gizliyor, Neleri Gizlemez?

Chrome'un gizli (incognito) modu tam olarak ne işe yarıyor, hangi verileriniz gizli kalıyor? Bu soruları tekrar ele almanın vakti gelmiş gibi görünüyor, çünkü son zamanlarda bazı kullanıcıların yanlış bir izlenime sahip olduğu ortaya çıktı.
Bu yanlış izlenimin doruk noktasına ulaşması, firmaya "kullanıcıları bilerek yanılttığı" iddiasıyla 5 milyar dolarlık bir dava açılmasıyla yaşandı. Google'ın gizlilik ilkeleri tartışılabilir, ancak gizli modun nasıl çalıştığını aslında gizli modu her açtığınızda size söylüyor.
Gizli Mod Ne Yapıyor?
Gizli modun neredeyse tüm işlevi, tarama geçmişinizin cihazınızda saklanmasını engellemek. Gizli modda her zamanki çerezlerinize ulaşılmadığından, yaptığınız aramalar Google hesabınızda kaydedilmiyor (Google hesabınıza gizli modda oturum açarsanız, geçmişiniz elbette hesabınıza kaydedilecektir). Böylece PC'nizi veya telefonunuzu bir başkası kullanırsa, gizli modda yaptıklarınızı görmüyor.
Firefox ve Microsoft Edge'in gizli gezinti modları da benzer şekilde çalışıyor. Bu modlar, sizi internette tanınmaz hale getirmiyor, sitelere oturum açtığınızda kişisel bilgilerinizi gizlemiyor. Benzer şekilde reklam şirketlerinin, patronunuzun veya bağlantınızın üzerinden iletildiği herhangi bir tarafın ne yaptığınızı görmesine engel olmuyor.
Gizli gezinti modları, tarayıcı eklentilerini genellikle varsayılan olarak devre dışı bırakıyor. Devre dışı bırakılan eklentilere ek gizlilik sağlayan eklentiler de dahil. Bu durumda gizli modda siteler tarafından takip edilmeniz, beklentinizin aksine daha kolay bir hale gelebiliyor.
Özetle, tarayıcı geçmişinizi başkalarından gizlemek istiyorsanız, gizli modu kullanın. Ancak web trafiğinizi ve verinizi şirketlerden gizlemek istiyorsanız, VPN, DNS over HTTPS, gizlilik eklentileri gibi birden fazla çözüme başvurmanız gerekiyor.
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