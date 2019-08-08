Apple Card'dan Jailbreak'li Telefonlara Kötü Haber!
Apple'ın kredi kartı Apple Card'ın kısıtlamaları ortaya çıkmaya başladı!
Apple'ın kredi kartı Apple Card, bu ay ABD'de kullanıma sunulacak. Kartın çıkış tarihi yaklaştıkça, sahip olduğu bazı kısıtlamalar da ortaya çıkmaya başladı.
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın web sitesinde paylaşılan bilgiye göre Apple Card'ın kullanım sözleşmesi, kullanıcıların karta ulaşabilecek bir cihaza sahip olmasını şart koşuyor. Yani kart, "Apple ID ile ilişkili, iCloud hesabına sahip" bir cihazla eşleştiriliyor. Bu eşleşmeye bir eposta adresi de dahil. Son olarak kartı kullanabilmek için iki adımlı oturum açmayı etkinleştirmeniz gerekiyor.
Sözleşme, kartın jailbreak'li cihazlarla kullanılamayacağını, bu durumda hesabınıza ulaşamayacağınızı açıkça belirtiyor. Nakit avans için kullanılamayacak olan kart, "nakit benzeri" para aktarımları için de kullanılamıyor. Bunlara seyahat çeki, döviz ve kripto para birimleri dahil.
Kartı kullanamayacağınız işlemler arasında "para emirleri; eşler arası transferler, banka havaleleri veya benzeri nakit benzeri işlemler; piyango bileti, kumarhane fişi (ister fiziksel ister dijital) veya yarış pisti bahisleri veya benzeri bahis işlemleri" de var.
Benzer şartlar kredi kartı sözleşmelerinde de yer aldığından, Apple'ın şartları şaşırtıcı değil. Ancak Apple'ın "daha akıllı" olması beklenen kredi kartından farklı bir beklentisi olanlar, biraz hayal kırıklığına uğramış olabilir.
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