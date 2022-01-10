Apple CEO'su Tim Cook, 2021'de Servetine Servet Kattı!

Apple CEO'su Tim Cook'un Hisse Senedi Ödülleri'yle birlikte 2021 yılında servetine rekor düzeyde servet kattığı ortaya çıktı!

  • Ercan Uğurlu
Apple CEO'su Tim Cook, Servetine Servet Kattı!

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