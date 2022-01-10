Apple CEO'su Tim Cook, 2021'de Servetine Servet Kattı!

Apple tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan bir belgeye göre Tim Cook, 82 milyon doların üzerinde hisse senedi ödülü alması ile servetinde büyük bir artış elde etti. Hisse senedi ödülleri, öz sermaye dışı teşvik planı tazminatı ve diğer tüm tazminatlar dikkate alındığında Tim Cook'un maaşı, 2020'de 14,7 milyon dolarken, 2021 yılında 98,7 milyon dolara ulaştı.
Yukarıda bahsettiğimiz bu rakam, CEO'nun tazminatı olarak da anılıyor. Bu tazminat diğer Apple çalışanlarıyla karşılaştırıldığında ortalama rakamın 65 bin 254 dolar olduğu görülürken, Tim Cook'un ortalama maaştan yaklaşık 1.447 kat daha fazla maaş aldığı görülüyor. Aynı hesabı 2020 yılına uyarladığımızda ise, Tim Cook'un 57 bin 785 dolar ortalama maaştan 256 kat daha fazlasını hak ettiği ortaya çıkıyor. Yani Tim Cook için 2021 yılının iyi geçtiğini ve servetine servet kattığını söyleyebiliriz.
Apple, Steve Jobs önderliğinde iPhone ve iPad gibi endüstri standartlarını belirleyen ürünler geliştirmesiyle başarılı olurken, Tim Cook ile ise şirket değerini yükseltti. Piyasaya değeriyle 1 trilyon dolar, 2 trilyon dolar derken, son olarak 3 Ocak 2022 tarihinde 3 trilyon dolar barajını ulaşan ilk ABD şirketi olmasıyla önemli bir kilometre taşını geride bırakan Apple, şu an Boeing, Coca-Cola, Disnay, Exxon-Mobil, McDonald's, Netflix, ve Walmart'ın toplam değerinden daha değerli.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın