Apple, Dijital Kalemi Pencil İçin Yeni Patent Aldı

Apple, dijital kalemi Apple Pencil için yeni patent aldı. Kalem, artık havada da yazabilecek!

Apple, dijital kalemi Pencil için yeni patent aldı

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