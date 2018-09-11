Apple, Ekrana Entegre Touch ID Getirecek mi?
Apple'ın yeni iPhone'larında ekrana entegre Touch ID sensörü yer alacak mı?
Touch ID mi yoksa Face ID mi? Şu an Apple kullanıcıları bu iki biyometrik yöntem konusunda ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısım kullanıcılar Touch ID'nin daha kolay bir erişim sunduğunu savunurken, diğer fanlar ise Face ID'den gayet memnun. Peki, Apple ne yapacak? Touch ID sistemini gelecek iPhone XS'te yeniden hayata geçirecek mi? Yoksa Face ID ile yola devam mı edecek?
Apple'ın güvenilir analistlerinden Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, Face ID ile yola devam edecek. Hatta bu konuda çeşitli bilgiler de var. Şöyle ki, Apple yeni iPhone XS modellerinde ikinci nesil Face ID uygulamasına giderek, daha isabetli ve daha geniş ölçekli bir yüz tanıma imkanı sağlayacak. Ancak peki son dönemde çok konuşulan ekrana entegre parmak izi sensörleri? Hayır, Ming-Chi Kuo'ya göre, bu konu şimdilik Apple'ın gündeminde değil. Bunun sebeplerinden biri ise, OLED panellerinde ekran boyunca sensör desteğinin şimdilik bulunmaması. Bu yetenek, bu yılın iPhone'larında olmayacak.
Kuo, verdiği demeçte ayrıca ekran altı parmak izi sensörlerinin 2019 yılı içinde yüzde 500 büyüyeceğini söylüyor. Bu alanda daha çok Android işletim sistemli akıllı telefonların atılımlarını göreceğiz. Ve muhtemelen Samsung Galaxy S10 da bunlardan biri olacak. Ancak Apple'ın bunu yapması için zaman var. En azından şimdilik söylenen bu.
Ercan Uğurlu
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