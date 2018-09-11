Apple, Ekrana Entegre Touch ID Getirecek mi?

Apple'ın yeni iPhone'larında ekrana entegre Touch ID sensörü yer alacak mı?

Apple, ekrana entegre Touch ID getirecek mi?

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