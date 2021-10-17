Apple, Farklı Kaynaktan Uygulama Yüklemeye (Sideloading) İzin Verecek mi?

Apple'ın başı iOS işletim sisteminin kapılarını tüm uygulamalara açmadığı için ağrımaya devam ediyor. Bilindiği gibi şirket, iPhone ve diğer cihazlarında kullanılabilecek tüm uygulamaları kendi uygulama mağazası olan App Store'dan indirilmesini şart koşuyor. Fakat bir süredir gerek rekabet kurulunun, gerek uygulama geliştiricilerin baskısı altında kalan Apple, dışarıdan uygulama yüklemek konusunda (Sideloading) bir açıklama yapma gereği duydu.
Apple yayınladığı yeni raporunda, "Apple, cihazlarına farklı kaynaklardan uygulama yüklenmesini desteklemek zorunda kalsaydı, siber suçluların kullanıcıları hedeflemesi daha kolay hale gelecekti. Farklı kaynaklardan uygulama yüklenmesi, yalnızca 3'üncü taraf uygulama mağazalarıyla sınırlı olsa bile büyük tehlike yaratıyor ve bu bir güvenlik felaketine yol açabilir" derken, aslında bir bakıma da haksız sayılmaz.
Zira Android tarafına baktığımızda, platforma ilişkin her gün yüzlerce kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların varlığı hakkında haberler veriyoruz. Tabii ki Apple bu konuyu nasıl çözer bilinmez. Zira şirketin uygulama geliştiricilerinden kestiği komisyonlar da ensesinde ve bu konuda da davalarla uğraşıyor.
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