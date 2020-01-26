Apple, Flash'ın Tabutuna Son Çiviyi Çakıyor!

Bir süre önce internetin her köşesinde yer alan Flash'ın ölümü, oldukça uzun sürdü. Güvenlik sorunları ve sistem kaynaklarını yoğun olarak kullanmasıyla tanınan Flash'ın ölümü, Apple'ın onu iPhone'a almamasıyla başladı denebilir.
Bugüne geldiğimizde ise Apple'ın yeni bir hamlesiyle karşı karşıyayız. Firma, Safari'nin en son teknik önizleme sürümünde Flash desteğini tamamen kaldırdı. Yani Safari'nin bir sonraki sürümü yayınlandığında, Flash desteğinden yoksun olarak gelecek.
Firma ilk açıklamasında, Flash desteğini 2020'nin sonunda çekeceğini söylemişti. Edge ve Chrome gibi tarayıcılar ise Flash'ı bir süredir varsayılan olarak engelliyor. Her iki firma da Flash'ı yıl sonunda tamamen kaldırmakla ilgili sözler veriyorlar.
Safari'nin yeni sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Apple, macOS'un sonraki sürümünü beklemeyi tercih edebilir. macOS'un sonraki sürümünün ise sonbaharda gelmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın