Apple, Flash'ın Tabutuna Son Çiviyi Çakıyor!

Apple'ın web tarayıcısı Safari'nin halen sunmaya devam ettiği Flash desteği, görünüşe bakılırsa yolun sonuna geldi!

Safari, Flash Desteğini Sonunda Çekiyor

Bir süre önce internetin her köşesinde yer alan Flash'ın ölümü, oldukça uzun sürdü. Güvenlik sorunları ve sistem kaynaklarını yoğun olarak kullanmasıyla tanınan Flash'ın ölümü, Apple'ın onu iPhone'a almamasıyla başladı denebilir.

Bugüne geldiğimizde ise Apple'ın yeni bir hamlesiyle karşı karşıyayız. Firma, Safari'nin en son teknik önizleme sürümünde Flash desteğini tamamen kaldırdı. Yani Safari'nin bir sonraki sürümü yayınlandığında, Flash desteğinden yoksun olarak gelecek.

Firma ilk açıklamasında, Flash desteğini 2020'nin sonunda çekeceğini söylemişti. Edge ve Chrome gibi tarayıcılar ise Flash'ı bir süredir varsayılan olarak engelliyor. Her iki firma da Flash'ı yıl sonunda tamamen kaldırmakla ilgili sözler veriyorlar.

Safari'nin yeni sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Apple, macOS'un sonraki sürümünü beklemeyi tercih edebilir. macOS'un sonraki sürümünün ise sonbaharda gelmesi bekleniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Naci Görür ve Şener Üşümezsoy Elazığ depremi için ne demişti?
Vedat Milor'un Vedat Muriqi tweet'i sosyal medyanın gündeminde
Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı! İşte ehliyet yenileme süresi ve son başvuru tarihi
Ünlü astronottan şaşırtan açıklama: Uzaylılar aramızda olabilir
Günün En çok Okunanları
ABD Uzay Kuvvetleri Üniforması, Dalga Konusu Oldu!
Samsung, AirDrop'a Rakip Bir İşlev Geliştiriyor
Acer TravelMate Spin B3 Duyuruldu. İşte Özellikleri!
Apple, Flash'ın Tabutuna Son Çiviyi Çakıyor!
ASUS Republic of Gamers, ROG Theta 7.1'i Duyurdu!

 

 