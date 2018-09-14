Apple, Geri Ödeme Yapmadan Filmleri Sildi!

Para verip aldığınız filmler bir anda iTunes kitaplığınızdan yok olduysa, üzerine bir bardak soğuk su içebilirsiniz...

Apple, Geri Ödeme Yapmadan Filmleri Sildi!

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