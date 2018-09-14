Apple, Geri Ödeme Yapmadan Filmleri Sildi!
Para verip aldığınız filmler bir anda iTunes kitaplığınızdan yok olduysa, üzerine bir bardak soğuk su içebilirsiniz...
iTunes kitaplığınıza baktığınzda bir şeylerin eksildiğinden şüpheleniyorsanız, haklı olabilirsiniz. Kanada'daki bazı kullanıcılar, daha önce satın aldıkları filmlerin bir anda yok olduğunu söylüyorlar.
Apple'ın filmleri herhangi bir uyarıda bulunmaksızın sildiğini iddia eden kullanıcılar, firmanın herhangi bir geri ödmede de bulunmadığını söyledi. Bu yaşananlar, filmleri cihazınıza indirmediyseniz, onların bir anda silinebileceği gerçeğini gözler önüne seriyor.
Durumu fark eden Forbes muhabiri John Archer'a gelen mesajlar ve Tweet'lere göre kullanıcılar, filmlerin silineceğiyle ilgili hiçbir uyarı almadılar. Yaşananlar üzerine Apple'a ulaşan kullanıcılar ise "iTunes'un bir 'mağaza önü' olduğu ve film stüdyolarının filmleri iTunes'tan kaldırması halinde Apple'ın suçlanamayacağı" cevabını aldılar.
Forbes'in raporuna göre silinen filmleri telafi etmek için bazı kullanıcılara ücretsiz kiralama hizmeti sunuldu ancak hesabından düzinelerce film silinen kullanıcıların bunu yeterli bulmadığı anlaşılıyor.
Kullanım Şartlarına Göre Sorun Yok
Üzücü de olsa tüm bunlar, iTunes'un kullanım koşullarında yer alıyor. Amazon ve Google Play Movies'in de benzer ilkeleri bulunuyor. Bu ilkelere göre firmalar, güvenlikle veya kanunla ilgili belirli durumlarda içeriği cihazınızdan silebiliyor.
Yani iTunes, Google Play Movies, Spotify gibi hizmetler bizi indirme işinden kurtarıp hayatımızı kolaylaştırsa da, para verdiğiniz içerikleri sorgusuz sualsiz silebilmek gibi bazı dezavantajları var.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın