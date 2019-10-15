Apple, Gezinti Bİlgilerini Gönderdiği İddiasını Yalanladı
Apple, Safari web tarayıcısını kullananların gezinti bilgilerini gönderdiği iddialarını yalanladı, ancak...
Apple, bazı kullanıcıların özel gezinti verilerini Google ve Çinli teknoloji firması Tencent'e gönderdiği iddialarını yalanladı. Firma, kullanıcı bilgilerini korumaya yönelik önlemlerinin bulunduğunu ve site bilgilerinin kolayca tanımlanabilecek şekilde gönderilmediğini belirtti.
İddialar, Apple'ın kullandığı "sahtekar web sitesi" sisteminden kaynaklandı. Mac'lerdeki, iPhone ve iPad'lerdeki Safari web tarayıcısında bulunan bu sistem, hacker'ların hazırladığı sahte oturum açma sayfalarında devreye giriyor. Varsayılan olarak açık olan hizmet, devre dışı bırakılabiliyor.
Apple, belgeleri arasında web site adresini sahte olup olmadığını anlamak için Google Safe Browsing'e ve Tencent Safe Browsing'e gönderebileceğini söylüyor. Bu firmaların IP adresinizi de kaydettiği belirtiliyor. Ancak Apple, yaptığı bir açıklamada aslında Google ve Tencent'e bilgi göndermediğini, bunun yerine bu firmalardan kötü niyetli sitelerin bir listesini aldığını ve kullanıcıları bu şekilde koruduğunu söyledi.
Ancak Apple, bilgilerin Google ve Tencent ile paylaşılabileceğini en başından belirtmiş bulunuyor. Dolayısıyla firma, size haber vermeden gezinti bilgilerinizi Google ve Tencent'e göndermeye başlayabilir. Gizliliğiniz konusunda endişe duyuyorsanız, bu hizmeti Safari seçeneklerinden kapatabilirsiniz.
Apple bu olayı bir açıklamayla savuşturmuş gibi görünse de, cihazlarının gizliliğe çok önem verdiğini iddia ederek pazarlıyor. Tarayıcı bilgilerinizin varsayılan olarak gönderilebilir halde olması, bizce bu yüksek derecedeki gizlilikle bağdaşmıyor.
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