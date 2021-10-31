Apple Glass Yine Şaşırttı: Görüntüyü Direkt Retinaya Yansıtacak!

Apple Glass hakkında yıllardır konuşuluyor. Bugüne kadar düzinelerce patent örneği yayınlandı, pek yüzlerce kez hakkında yazılıp çizildi. Fakat hala Apple Glass tanıtılmadı, ne zaman tanıtılır, ne getirir konu Apple olunca kestirmesi zor. Şimdi de Apple Glass hakkında yeni bilgiler geldi.
Apple Glass hakkında yeni bir patent örneği (evet) daha yayınlandı. Yine oldukça ilginç görünen patent örneğine göre, bu teknoloji Apple Glass'ı takan kişinin retinasına bir ekranın yansıtılabilmesine olanak tanıyor. Yani görüntü gözlüğün ekranına değil, direkt olarak göz bebeğine yansıtılıyor. Patenti fark eden AppleInsider'a göre bu yöntem, özellikle AR ya da VR destekli bir cihaz (bu durumda bir gözlük) takmanın baş ağrısına ya da fotosensitif epilepsi gibi sorunlara yol açma olasılığını düşürebilir.
Şu an için bununla pek fazla bilgi yok. Ancak bu patent örneği Apple Glass üzerinde çalışılmaya devam ettiğini gösterirken, diğer yandan bunun uyarlanması da gözlüğün çıkış tarihini erteleyebilir. Şimdilik 2022 yılının 2'inci yarısında tanıtılacağı düşünülen Apple Glass, diğer yandan kimilerine göre ise 2023 yılında tüketicilerle buluşacak. Bekleyip göreceğiz.
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