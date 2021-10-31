Apple Glass Yine Şaşırttı: Görüntüyü Direkt Retinaya Yansıtacak!

Yeni Apple Glass patenti yine kafaları karıştırdı. Bu defa da görüntüyü retinaya yansıtacağına ilişkin patent örneği, Apple Glass'ın bir kez daha ertelenmesine yol açabilir.