Yeni İddia: iPhone SE 3 Ertelendi; Yerine iPhone SE Plus Geliyor!

Kısa bir süre önce iPhone SE 3'ün, iPhone SE (2020)'den ziyade yeni nesil iPhone tasarımlarını temel alacağına ve teknik kadrosunun da buna uygun ölçüde şekillendirileceği ile ilgili haberimizi sizlerle paylaşmıştık. Fakat görünüşe göre iPhone SE 3 için biraz daha beklememiz gerekecek. Zira sızan yeni bilgilere göre iPhone SE 3, 2024 yılına ertelendi. Ama bu erteleme, yakında yeni bir Phone SE görmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor.
Ross Young'un açıklamalarına göre iPhone SE 3, 2024 yılında gelecek. Tanıtıldığında ise, 5.7 inç ila 6.1 inç boyutunda LCD bir ekrana sahip olacak. Ama ondan önce Apple, kullanıcıları iPhone SE Plusile mutlu etmeye çalışacak.
We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" - 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi— Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021
Evet, Ross Young'un iddiasına göre Apple, 2022 yılında bütçe dostu telefon modeli olarak iPhone SE Plus'ı tanıtacak. Ekran boyutu yine iPhone SE (2020) gibi 4.7 inç boyutunda olması beklenen telefonda, 5G desteğinin yer alacağı belirtiliyor.
Bu iddia gerçek olabilir de, olmayabilir de... Şimdilik tüm bunlar sızıntılardan ibaret. Telefonun akıbeti için 2022 yılı ile beraber daha net görüşlerin ortaya çıkmasını beklememiz gerekli.
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