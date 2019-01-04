Apple Hakkında Doğru Sanılan 8 Yanlış!
Apple hakkında çok şey konuşuldu; çok şey yazıldı. Ama bazıları aslında doğru değil. İşte Apple hakkında doğru sanılan 8 yanlış bilgi!
Apple'ın çok büyük bir şirket olduğu inkar edilemez. Bazılarına göre para basan bir matbaa... Bunların hepsine tamam. Ürünlerinin çok iyi olduğunu da kabul etmek lazım. Ama Apple hakkında bildiğimiz her şey doğru mu, yoksa arada abartılan şeyler de var mı? Gelin birlikte bakalım...
1-İlk kişisel bilgisayarı Apple üretti
Steve Jobs'un ve Steve Wozniak'ın evlerinin garajında ürettikleri ilk Apple bilgisayarın öyküsü doğru ama bunun dünyanın ilk kişisel bilgisayarı olduğu konusu ne yazık ki doğru değil.
Dünyanın ilk kişisel bilgisayarı, iki Steve'in kendi bilgisayarlarını üretmesinden yıllar önce geliştirildi. Jobs ve Wozniak, teknik bilgileri ile piyasadan satın aldıkları bilgisayar bileşenlerini birleştirip üzerine yazdıkları kendi işletim sistemleriyle, derme çatma bir OEM bilgisayardan fazlasını üretmediler. Ama Steve Jobs sağolsun, o bilgisayarı öyle güzel pazarladı ki, Apple kısa sürede efsaneye dönüştü.
2- Apple fareyi icat etti
Hayır; etmedi... Fareyi icat eden İngiliz Kraliyet Denizcilik ve Bilim Enstitüsü'nde çalışan bilim insanı Ralph Benjamin'di ve geliştirdiği tarih de 1946 idi. Henüz Jobs ve Woz doğmamışlardı; hatta anne babaları birbirlerini bile tanımıyordu.
3- Apple bilgisayarlarını kullanmak diğer bilgisayarları kullanmaktan daha kolay
Kullanım kolaylığı tamamen alışkanlığa dayalı bir durum. Eğer Windows sistemlerinde bilgisayar kullanmayı öğrendiyseniz daha sonra Apple sistemlerini kullanmak son derece zor gelecektir. Tabi tam tersi de geçerli. Apple'a alışanlar da Windows'ta zorluk çekiyorlar. Hatta Linux kullanıcıları da Windows'u ve Apple'ı beğenmiyor. Ne yapacağız şimdi? Konu alışkanlık meselesi. Bu kadar basit.
4-Apple asla çakılmaz
Hayır, her bilgisayar gibi Macintosh'lar da çakılır; hatta bazen fena halde çakılır. Apple bilgisayarlarla çalışan medya ofisleri ve reklam ajanslarında bu lafı etmeyin, çöken Apple'larda çöpe giden işlerini hatırlayan grafikerler bütün hınçlarını sizden çıkarabilirler.
5-Apple'da virüs olmaz
Öyle bir olur ki! Üstelik ruhunuz bile duymaz çünkü Apple'da virüs olmayacağı inancıyla kimse bilgisayarına antivirüs kurmayınca, virüsten haberiniz bile olmayacaktır. Ancak yine de bu tespitte biraz doğruluk payı var çünkü Mac kullanıcı sayısı Windows'a göre son derece az ve kullanıcılar daha çok grafik işlerine yoğunlaştığından, virüs yazarları Apple kullanıcılarının bilgisayarlarına sızmayı çok "karlı" bulmuyorlar. Dolayısıyla zamanlarını Windows veya Android için virüs yazarak harcamak onlara daha çok para kazandırıyor.
6- Apple bilgisayarlar garajda üretildi
Bu mit bir anlamda doğru, bir anlamda yanlış. Steve Wozniak bu "garaj" meselesinin çok abartıldığını dile getiriyor zira onun anlattığı anılara göre bilgisayarları evlerinde üretip, test edip denemek için Jobs'un garajına götürüyorlarmış. Oradaki testleri geçen bilgisayarları ise müşterilere ulaştırıp paralarını alıyorlarmış. Yani garajda bir şeyler olduğu kesin ama efsanede anlatıldığı şekliyle orası Apple bilgisayarlarının üretildiği kutsal mabet değilmiş.
7- Apple mobil dijital müzik dinleme cihazını icat etti
iPod 2003 yılında piyasaya çıktı ama öncesinde piyasada sayısız dijital müzik çalar yer alıyordu. Hatta ilk dijital müzik çalar 1998 yılında ortaya çıktı ve müzik endüstrisi o kadar büyük sinir krizi geçirdi ki, üreticisi Diamond'u, insanların müzikleri kopyalamasına imkan yarattığı için dava ettiler ama tabi avuçlarını yaladılar, mahkeme Diamond'ı haklı buldu. Sonrasında da irili ufaklı sayısız dijital müzik çalar piyasaya çıktı. iPod ise içinde bir sabit disk barındırdığı için rakiplerinden farklılaşan, iTunes sistemiyle entegre olduğu için çok popüler oldu.
8- Apple MacOS ve Windows'u karşılaştıramazsınız
Elmayla armudu da toplayamazsınız. İkisi farklı çalışan, farklı görevlere odaklanmış, hedef kitleleri farklı kendi alanlarında başarılı sistemler. Evet, Apple ile yaptıklarımızı tabii ki Windows ile kolayca yapamıyoruz ama Windows ile oynadığımız oyunu da Apple ile kolayca oynayamıyoruz mesela. Fanatikliğin lüzumu yok. Ne yapmaya ihtiyacınız varsa, o iş için bir bilgisayar alırsınız. Oyun oynamak için eve bir Windows oyun PC'si kurarsınız. Ofisteki tasarım ve reklam işleriniz için de masanıza bir Apple bilgisayarı kurarsınız. Niçin bir markaya fanatikçe bağlanıp diğer markanın sunduğu fırsatlardan ve hizmetlerden mahrum kalasınız? Ben yazın sadece çilek yerim deyip eriğin tadından mahrum kalmak, size mantıklı geliyor mu?
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