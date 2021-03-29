Apple, Her Şeyi "Dokunsal" Hale Getirmek İstiyor. Buna Yataklar da Dahil!

Apple, her şeyi "dokunsal" hale getirmek istiyor ve bunun için yeni teknolojiler üretmeyi sürdürüyor. Peki, "dokunsal" derken neyi kastediyoruz?
Apple'ın Haptik geri bildirim sistemini biliyorsunuz. Yıllardır akıllı telefonlarında bu sistemi kullanan şirket, bu teknolojisini geliştirerek pek çok alana uygulamayı sürdürüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde şirketin Haptik çoraplar yapabileceği haberleri de gündeme gelmişti. Şimdi ise, şirket yeni bir patent daha almış durumda.
Apple, Haptik sistemini bu defa yataklar için uygulamak niyetinde. "Pnömatik haptik cihazı" olarak yeni bir patent alan Amerikalı şirket, böylece kullanıcıları uykudayken de takip edebilecek. Yatakta uyuyan kişi üzerinden veri sağlayabilecek olan şirket, bunun sonucunda da kullanıcıya gelişmiş uyku analizini raporlayabilecek. Bunun yanı sıra elbette ekstra rahatlık da sağlanacak.
Apple, yataklarda kullanılabilecek bu yeni sistem ile kişilerin daha rahat bir uyku uyuyabilmelerini ve daha dinç uyanabilmelerini amaçladığını söylüyor. Yatağa yerleştirilecek olan Haptik pedde bulunacak hücreler zaman zaman şişebilecek ve sönebilecek. Böylece kişiye hafif masaj da uygulayabilecek olan bu sisteme dair bir diğer önemli iddia ise, gerçek zamanlı uyku takibi yapabileceği ve Haptik ped üzerindeki hücrelerin uyku düzeyini izleyerek ona göre hareket edebileceğine ilişkin.
Bakalım Apple bu patenti hayata geçirecek mi? Bekleyip göreceğiz.
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