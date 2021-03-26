Android ve iOS'ta Fleeceware Uygulama Şoku: Fleeceware Nedir?

Android ve iOS uygulama marketleri App Store ve Play Store üzerinde yeni bir fleeceware uygulama tehlikesi keşfedildi. Peki ama Fleeceware nedir? Keşfedilen yeni Fleeceware uygulamalar neden tehlikeli?

  • Levent Öztürk
Android ve iOS'ta Fleeceware Uygulama Şoku
Shutterstock

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