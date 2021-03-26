Android ve iOS'ta Fleeceware Uygulama Şoku: Fleeceware Nedir?

Android ve iOS uygulama marketleri App Store ve Play Store üzerinde yeni bir fleeceware uygulama tehlikesi keşfedildi. Peki ama Fleeceware nedir? Keşfedilen yeni Fleeceware uygulamalar neden tehlikeli?

26 Mart 2021 14:05

Levent Öztürk