Apple ile fena dalga geçtiler
Michigan eyaletinde gerçekleşen futbol maçında, Apple işte böyle alay konusu oldu.
Geçtiğimiz hafta iPhone X, A[?]Phone X'e dönüştü. iOS 11.1'i indiren bir çok kullanıcı, "I" harfini her yazmaya çalıştıklarında, autocorrect'in o harfi "A[?]" gibi tuhaf bir şeye çevirmesiyle karşı karşıya kaldı. Apple çok geçmeden bu hatayı hızlı bir yama ile çözdü, ancak artık çok geçti.
Cumartesi günü geçekleşen, Ohio ve Michigan eyaletleri arasında oynanan Amerikan Futbolu maçı esnasında Buckeyes fanatikleri bu akıllıca şakayı yapmaktan kendilerini alıkoyamadılar.
O-H-I-O tezahüratı yapan kalabalık, kartlarla eyaletin ismini yazarken "I" harfi yerine "A[?]" hatasını koydu.
Küçük modern teknolojik hataların böyle şakalara konu olması artık nadir bir fenomen değil. Video oyunları, uygulamalar, programlar ve tüm eğlence sekterü yeni "mem" kültürüne kapılmış durumda.
Ali Ruhi Öztürk
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