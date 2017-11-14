Apple ile fena dalga geçtiler

Michigan eyaletinde gerçekleşen futbol maçında, Apple işte böyle alay konusu oldu.

Ohio Eyaleti Apple'ı Trolledi

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