Apple, Intel'in 5G Modem İşini Satın Alabilir!
Apple'ın Qualcomm ile arası düzelse de, iPhone'lardaki 5G modem için yine Intel'in kapısını çaldığı ortaya çıktı!
Apple'ın Qualcomm ile uzun süre devam eden patent savaşı sona ermiş, bu sırada Intel modem üretme işini bırakma kararı alarak 5G'li iPhone'lar için bir bakıma havlu atmıştı.
Şimdi ise Wall Street Journal'daki bir makale, Apple'ın Intel'in modem yongası bölümünü satın almak üzere "görüşmeler içerisinde" olduğunu iddia etti. Apple'ın Qualcomm ile iyi geçinmeye başlamasının en önemli nedeninin, Intel'in 5G telefon modemlerini zamanında üretemeyecek olması olduğuna inanılıyor.
Eğer satın alma gerçekleşirse Apple, 5G teknolojisini kendi altında geliştirmeye başlayabilir. Potansiyel bir satın almanın 1 milyar dolarlık çalışan, patent ve araştırmayı içerisinde barındıracağı söyleniyor. 5G destekli ilk iPhone'lar muhtemelen Qualcomm'un teknolojisini kullanacak, ancak Apple gelecekte kendi 5G yongasını üretebilir hale gelecek.
Böyle bir satın alma, Apple'ın iPhone'u mümkün olduğunca kendi çatısı altında üretme çabalarına da katkıda bulunacak. Dolayısıyla satın alma şimdilik bir dedikodudan ibaret olsa bile, Apple'ın gelecek planlarıyla uyum içerisinde görünüyor.
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