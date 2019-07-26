Apple, Intel'in Modem İşini Satın Aldı
Apple, Intel'in modem bölümünü satın alarak 5G iPhone için önemli bir adım attı!
Apple, Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolar karşılığında satın alarak 5G iPhone'un modemini üretmek için önemli bir adım attı.
Apple'ın satın almasıyla birlikte 2.200 Intel çalışanı, Apple'a katılacak. Yapılan resmi duyuruya göre bir dizi fikri mülkiyet, ekipman ve kiralama da Apple'a katılmış olacak. Apple, satın alma sonrasında toplam 17.000 kablosuz teknoloji patentini elinde tutuyor olacak.
Satın alma, Apple'ın iPhone 11'de ve hatta 2020'nin iPhone'unda kendi 5G modemini üreteceğini garantilemiyor. Firmanın Qualcomm ile altı yıllık bir 5G modem anlaşması bulunuyor.
Bugünkü satın almayla birlikte Apple, önceki nesil iPhone'ların çoğunda Qualcomm'un modemini kullanmaktan kurtulabilecek. iPhone XS, XS Max ve iPhone XR'nin tümü, Intel modemlerle geliyor. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in bazılarında ise Qualcomm modem yongaları kullanılıyor.
Apple-Intel anlaşması, 2019'un dördüncü çeyreğinde yürürlüğe girebilecek. Firma bu sırada kendi 5G modemini geliştirecek süreyi muhtemelen bulamayacağından, 5G modemleri Qualcomm'dan almaya devam edecek.
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