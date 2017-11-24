Apple iPhone SE 2 Geliyor!
Apple iPhone 8 ve iPhone X gibi telefonlarının yanında oldukça sönük kalan "küçük" iPhone modelini unutmadığını kanıtladı!
Yıllarca senede yalnızca tek bir iPhone modeli gördüğümüz Apple, bu fikrinden vazgeçeli bir süre oluyor. Önce Plus modeliyle 2014 yılında ikinci bir model yapan Apple, sonrasında iPhone SE ile de farklı bir kategori daha oluşturmuştu. Bu yıl da amiral gemisi statüsündeki telefonlarını 3'leyen Apple, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile karşımıza çıkmıştı. Anlaşılan Apple durmayacak. Zira bu kez de iPhone SE 2 geliyor.
iPhone SE modelini 2016 yılında piyasaya sunan Apple, bu modeliyle kullanıcılara bir nevi "ucuz iPhone" satmayı planlamıştı. (Gerçi ondan önce de iPhone 5c vardı.) Halen daha 349 Dolar fiyat etiketiyle satışta bulunan iPhone SE, 4 inçlik ekranıyla da küçük iPhone'lardan biri oluyor. Gelen raporlara göre ise, iPhone SE'nin yenisi yolda.
Çinli Economical Daily News'in hazırladığı rapora göre, iPhone SE 2 gelecek yıl raflarda olacak. Şu an Hindistan'daki Wistron tesisinde üretimde olduğu iddia edilen iPhone SE 2, 2018'in ilk çeyreğinde hazır olacak. İlk iPhone SE'nin 2016 yılının mart ayında tanıtıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu tarihte doğruluk payı var.
Büyük olasılıkla yine küçük boyutlarıyla farklı bir alternatif olacak olan iPhone SE 2, yine fiyatıyla muhtemelen daha uygun olacak. Üzerinde A10 Fusion işlemcisinin olduğu konuşulan iPhone SE 2, öte yandan geniş bataryasıyla da uzun pil ömrü sunacak. En azından raporda yer alan bilgiler bu yönde. Elbette, haber Apple tarafından doğrulana kadar kesinlikle emin olamayacağız.
Ercan Uğurlu
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