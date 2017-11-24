Apple iPhone SE 2 Geliyor!

Apple iPhone 8 ve iPhone X gibi telefonlarının yanında oldukça sönük kalan "küçük" iPhone modelini unutmadığını kanıtladı!

Apple iPhone SE 2 geliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iMac Pro'ya Özel Bir Hırsız Koruması Geliyor
PlayStation'da Büyük Black Friday İndirimleri
Mars'taki Gizemli Şeritlerin Sırrı Çözüldü
Apple iPhone SE 2 Geliyor!
SAR Değerleri 2017- CHIP Online

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir