Apple, iPhone X Daha Çıkmadan Sevindi!
Apple'ın açıkladığı dördüncü çeyrek gelirleri, firmanın satışlarının gayet yerinde olduğunu gösterdi!
Apple'ın amiral gemisi iPhone X ABD'de bugün satışa çıkıyor ancak firma buna rağmen yükselen karlarını keyfini çıkarıyor.
Yeni veriler, Apple'ın son üç ayda 46,7 milyon iPhone sattığını ve önceki çeyrekte satılan telefon sayısını yüzde 14, geçen sene aynı çeyrekteki satışları ise yüzde 3 yükselttiğini söylüyor. iPhone gelirleri sadece yüzde 2 artmış olsa da firmanın dördüncü çeyrekteki toplam geliri, geçen seneye göre yüzde 12 artış kaydetti ve 52,6 milyar dolara ulaştı.
Sadece bir ay önce tanıtılan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın satışları ise biraz yavaş seyrediyor. Yine de iPhone 7 ve 7 Plus ile birlikte rakamlarda bu telefonların da payı var.
Apple CEO'su Tim Cook, gelir toplantısında iPhone X için verilen ön siparişlerin "çok güçlü" olduğunu söylemiş ve yaklaşan tatilin Apple'ın şimdiye kadarki en başarılı tatil dönemi olacağına inandığını belirtmişti. Cook, 2018'in ilk çeyreği için gelirlerin 84 milyar ile 87 milyar dolar arasında olabileceğini tahmin etmişti.
iPhone X'in fiyatı oldukça yüksek ancak Apple yine de satışların müthiş olacağına inanıyor. Elbette bunun için firmanın talebi karşılayacak kadar stokunun olması gerekiyor.
Apple'ın başarısının başrolünde iPhone olsa da, her şey iPhone'dan ibaret değil. Cook'un söylediğine göre iPad de "çok güçlü bir gelir artışı" kaydetti ve satışlar, önceki yıla göre yüzde 11 arttı. Toplam iPad satışının 10,3 milyon seviyesinde olduğu belirtiliyor. Mac ise yüzde 10 büyüme kaydederek 5,4 milyon birim sattı.
Apple Watch, AirPods, Apple TV'yi içeren "diğer ürünlerin" gelirleri geçen seneki aynı döneme göre yüzde 36 artarken firmanın Hizmetler işi, geçen seneye göre yüzde 34 artış göstererek 8,5 milyon dolar gelir elde etti. Apple için büyük bir potansiyele sahip hizmet işine dahil bölümler arasında App Store ve Apple Music bulunuyor.
Geride kalan bu başarılı çeyreğin ardından iPhone X, Apple'ı bulutların üzerine taşıyabilir.
Zeynel A. Öztürk
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