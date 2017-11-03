Apple, iPhone X Daha Çıkmadan Sevindi!

Apple'ın açıkladığı dördüncü çeyrek gelirleri, firmanın satışlarının gayet yerinde olduğunu gösterdi!

Apple, iPhone X Daha Çıkmadan Sevindi!

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