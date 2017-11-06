Apple, iPhone X'in OLED Ekranı Hakkında Uyardı
Apple, iPhone X hakkında yaptığı açıklama ile, telefonu alacakların gözünü korkuttu!
Apple, iPhone X kullanıcılarının ekran konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Ekran yanması, renk ve ton kayması gibi sorunların OLED ekranların doğasında olduğunu hatırlatan şirket, aldıkları önlemlere rağmen dönem kullanımda oluşacak sorunların doğal olduğunu söyledi.
Ekranda sürekli olarak görünen öğelerin (pil göstergesi gibi) yanmaya sebep olabileceğini söyleyen Apple, buna karşı ne kadar önlem alsalar da bir yıl gibi uzun süren kullanımdan sonra ekranda yanma izleri oluşabileceğini ve endişe edilmemesi gerektiğini hatırlattı.
Apple, kullanıcıların yanma ve renk kaymalarını olabildiğince ertelemek için iPhone'larını güncel tutmalarını tavsiye ediyor. Şirket ayrıca otomatik-ışık ayarının açarak statik görüntülerin ekranda uzun süre yüksek parlaklıkta kalmasını önleyeceğini ve Super Retina Display'in ömrünü uzatacağını da söyledi.
Aslında OLED ekrana sahip tüm telefonlar bu sorunlarla karşı karşıya. Örneğin Galaxy S8'in Home tuşu size fark ettirmeden sürekli olarak birkaç piksel hareket ediyor ve yanmayı önlüyor. Apple, benzer teknikleri kullanıyor olsa da, önden bu uyarıyı yaparak şikayetleri azaltmayı umuyor gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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