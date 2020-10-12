Apple, iPhone'ların Büyük Çentiğini Tamamen Yok Etmek İçin Çalışıyor

iPhone'un gelecekte ön kamerayı ekranın altına yerleştirebileceğinin işaretini veren bir patent, gün yüzüne çıktı. Bu patent, çentiğin de sonsuza kadar kalmayacağı anlamına geliyor.