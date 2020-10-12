Apple, iPhone'ların Büyük Çentiğini Tamamen Yok Etmek İçin Çalışıyor

iPhone 12'nin ön kamerasının ve Face ID teknolojisinin yine ön tarafta geniş bir çentiğin üzerinde yer alması bekleniyor. Ancak AppleInsider'ın keşfettiği yeni yayınlanan bir patent, çentiğin gelecekte bu modern teknolojiyle yer değiştirebileceğinin işaretini veriyor.
"Bir Elektronik Cihaz Ekranının Işık Yayan Katmanına Gelen Işığı Algılamak için Algılama Sistemi" başlıklı patentte iPhone'un ekranının içerisine bir sensörün nasıl yerleştirileceği anlatılıyor. Patent, otomatik parlaklık sensörünün nasıl çalışacağından bahsetse de, aynı fikir kamera ve Face ID için geçerli olabilir. AppleInsider'a göre patent başvurusunda çentikteki tüm bileşenler, ekranın altına taşınmıyor ancak gelecekte benzer yöntemin kameraları ekranın altına taşımakta kullanılması mümkün.
Patentin sunduğu potansiyel çözümler arasında pikseller arasında ışığı algılayan çok küçük sensörler yerleştirmek veya sensörleri ekranın etrafına yerleştirmek var. Bu çözümler ışık sensörlerine uygulanabilse de, kamera sensörleri için yeterli olmayabilir. Son olarak sensörler, ekranın köşelerine yerleştiriliyor. Burada piksellerin arasındakine kıyasla daha büyük bir alan kullanılabiliyor.
Patent sadece Apple'ın bu fikri aklından geçirdiğini gösteriyor, bu yüzden teknolojinin gerçekten kullanılacağının bir garantisi yok. Firma bu teknolojiyi sensörler için kullansa bile aynısının ön kameraya uygulanması birkaç yıl alabilir. Dolayısıyla bu teknolojinin birkaç gün sonra tanıtılacak iPhone 12, hatta iPhone 13'te karşımıza çıkması zor görünüyor.
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